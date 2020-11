Nelson Javier habla sobre su estado de salud: “Con una operación todo queda resuelto”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Nelson Javier “El Cocodrilo” dio detalles sobre su estado de salud. El comunicador dijo que fruto del derrame ocular que sufrió se le dificulta la visión de un ojo, pero que no es nada grave y con una operación todo quedará resuelto.

“Sí, sufrí un derrame ocular en un solo ojo, esto me creo una capa en el centro del mismo lo cual me dificulta ver con claridad, luego de varios estudios se determinó que con una operación todo queda resuelto”, escribió el veterano comunicador en sus redes sociales.

El presentador de Buena Noche aclaró que afortunadamente no tiene nada grave ni tampoco es ceguera. “Nada grave, no es ceguera ni es que estoy afectado directamente de mi visión, les aclaro que es un solo ojo”.

Asimismo, Javier informó que en la próxima semana se practicará unos estudios para determinar la fecha de la operación.

“Agradezco la preocupación de todos/as, la próxima semana tengo unos estudios pendientes que determinaran la fecha de la operación mínima y ambulante para retirar la capa ocular y así´ con Dios delante volver a la normalidad”, dijo en el comunicado.

En una entrevista con el periodista José peguero, “El Cocodrilo” reveló que hemorragia subconjuntival en el ojo izquierdo, por lo que su visión se afecto un poco ya que también tiene algunas dificultades con el ojo derecho.

“Hace cerca de 20 días yo sufrí un derrame ocular, es primera vez que hablo de esto, yo perdí un 80 % de la visión del ojo izquierdo, todo el mundo sabe el problema que yo tengo en el ojo derecho, ahora mismo mi vista está en un 20 a 25 por ciento”, confesó el animador en una llamada telefónica con “Las exclusivas de José Peguero”.

Debido a esto “El Cocodrilo” tuvo que suspender los planes que tenía de hacer un programa los sábados en Telemicro.

“Yo no puedo sacrificarme ahora mismo, lo sabe el presidente, lo sabe Gómez Díaz, lo sabe mi familia y he sufrido mucho esto porque hace tres semanas atrás yo tenía las fuerzas para estar ready y hacer un proyecto de televisión de calidad, yo sabía lo que iba hacer, pero no me voy a morir antes de hacerlo”, manifestó Javier.