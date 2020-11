Poncho Herrera no estará en concierto de RBD y Christian Chávez lo justifica

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Christian Chávez, integrante del grupo RBD, dio algunas declaraciones al programa mexicano Ventaneando, donde explicó algunas de las razones por la cual Alfonso Herrera “Poncho” no estará en el concierto virtual que ofrecerá la banda el próximo 26 de diciembre, lo que sigue causando polémicas entre los fanáticos.

“Obviamente ha sido triste y difícil, porque nosotros siempre dijimos que si faltaba alguien no era RBD, pero también lo que pasa con la edad y la vida, te das cuenta que de pronto las personas están en momentos distintos y no puedes obligar a alguien hacer algo que a lo mejor no le gustó lo que hacía”, dijo Christian Chávez a la prensa.

Christian aseguró que Herrera, quien interpretaba a la pareja de Mia Colucci en el melodrama juvenil “Rebelde”, de donde se desprendió el grupo musical, no le gustaba mucho estar en los escenarios, sino estar detrás de una cámara.

“En el caso de Poncho no le gustaban mucho los escenarios, sino estar detrás de una cámara. Él es un RBD de clóset, pero así lo queremos”, indicó Chávez.

Días atrás Dulce María, que tampoco estará en la reunión del grupo dijo que se sentía muy triste y con mucho coraje, pues por su embarazo no va poder estar ahí con sus compañeros.

“Me da mucho coraje, porque de querer si quiero, pero no puedo, me encantaría estar ahí físicamente, pero estoy embaladísima, yo los amo a todos y les agradezco siempre. RBD es un proyecto que marcó mi vida”, explicó la cantante.

Dulce María dijo que está dispuesta en cualquier otro momento de su vida a estar dispuesta a realizar proyectos con el grupo musical, pero por ahora no se puede y eso la pone triste.