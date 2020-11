Hace 15 años que George Clooney se la tiene guardada a Russell Crowe

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

George Clooney es uno de los actores más reconocidos de Hollywood y querido por el público, pero a pesar de que es bastante amigable, él no se lleva bien con algunos de sus colegas. Así lo dejó en claro en su reciente entrevista para la revista CQ, en la cual habló de las rencillas que mantiene con Russell Crowe, conocido por su papel en la película “Gladiador”.

Según el protagonista de “The Oceans 13”, la enemistad surgió por unos comentarios que hizo Russell en el 2005, insultando a Harrison Ford, Robert de Niro y al mismo Clooney, llamándolos vendidos por aparecer en anuncios publicitarios.

“Recuerdo que estaba en una entrevista y de la nada dijo: -No soy un vendido como Robert de Niro, Harrison Ford y Clooney´, entonces quedé impresionado preguntándome de donde había venido ese comentario”, dijo el ganador del Oscar a CQ.

Para ese entonces cuando el director de las declaraciones de Crowe, lo tomó con humor e hizo una broma burlándose de la banda de Rock del Russell, quien no lo tomó muy bien.

“Recuerdo que hice unas declaraciones diciendo que ´probablemente tenga razón y me alegro de lo hayas dicho en nuestras caras, porque Bob, Harrison y yo pronto formaremos una banda también y tendría como título el mal uso de la fama´, entonces ahí fue cuando se molestó realmente conmigo”, manifestó Clooney.

+ Intentos de enmendar

Luego de eso George trató de arreglar las cosas y pensó que estaba mal tratar de enviarle mensajes a través de otros, por lo que hizo todos los esfuerzos para tener un encuentro con Crowe y enmendar las cosas.

“Le envié una nota diciendo que ´Amigo, las únicas personas que triunfan cuando dos personas famosas están peleando son las de la revista People. ¿Qué demonios te pasa?, entonces después de eso me pidió perdón por insultarme”, manifestó la estrella de Hollywood.

Luego de eso ambos actores se vieron en la alfombra roja de una premiación y aunque Crowe trató de excusarse por lo que dijo, Clonney no le creyo, asi que dejo el asunto zanjado.

La estrella de “Ocean´s Eleven” aseguró que no es su estilo andar peleándose en el trabajo y que prefiere ver a otras celebridades en guerra dentro de las redes sociales.

“Yo no haría eso, pero me resulta divertido ver a las celebridades discutir en las redes”, manifestó Clooney a la revista.

George también reveló que regaló un millón de dólares en una vasija de una exclusiva marca y en efectivo a sus amigos, pues cada uno de ellos aparecen en su testamento, por lo que pensó que no era necesario esperar a que muriera para que recibieran algo de él.

"Me dije a mí mismo que lo único que tenía realmente eran esos tipos, que me habían ayudado de una manera u otra durante 35 años. Había dormido en sus sofás cuando estaba arruinado, me habían prestado dinero para que pudiera salir adelante”, añadió.

“Me di cuenta de que sin ellos no habría logrado nada de lo que tengo”, dijo.