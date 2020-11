Selena Gómez transforma los momentos más dolorosos de su vida en lecciones de crecimiento

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La cantante Selena Gómez reveló detalles acerca de los altibajos que ha sufrido con salud mental debido a su enfermedad de lupus, la cual ha luchado estos últimos dos años contra ansiedad y depresión.

La intérprete de "Rare" habló acerca de la importancia que tuvo su madre en torno a sus problemas y que fue ella quien la ayudo a salir de toda esa situación, además de que la joven logró transformar los momentos más dolorosos de su vida en lecciones de crecimiento y aprendizaje, una tarea que no resultó fácil, ya que la ruptura con sus ex novios, Justin Bieber y The Weekend la dejaron devastada.

Gómez explicó que nada de lo que haya hecho en el pasado la habría colocado donde está ahora, pues considera su álbum “Rare”, uno de los mejores y más íntimos de la artista.

“Mi mejor momento está sucediendo ahora y creo que mi mejor sencillo musical ha sido `Lose You to Love Me´, recuerdo que no podía creer la aceptación que tuvo esta canción en el público, todos estaban como locos emocionados con el tema y yo simplemente reí porque comprendí que todos esos malos ratos y los conflictos con mis enamorados valieron la pena. Entonces me di cuenta de la razón por la cual tuve que pasar por todo eso”, manifestó Selena al Newsette.

Selena también indicó de cómo tener un terapeuta o consejero no era algo tabú para ella y eso se lo debe a cómo su madre la crió, haciéndole entender que las enfermedades mentales son algo normal que le sucede a mucha gente.

“Mi madre tuvo mucho que ver en esto porque ella no tenía miedo de hablarme de cosas que para muchos latinos todavía son un tabú, entonces comprendí que era posible que alguien sufriera alguna enfermedad mental y eso estaba bien. Era muy pequeña cuando inicié las tarapias y fue increíble, pero creo que todavía estaba averiguando las situación”, explicó Selena.

La cantante abrió un fondo con las ganancias de su línea de cosméticos y su exitoso álbum, para ayudar a las personas con problemas mentales para los siguientes diez años.

“Esto es lo que siempre he querido hacer y como dice mi madre, nosotros tenemos todo esto y mucha gente no puede tener acceso a un terapeuta o psiquiatra, por eso siempre me encantó la idea de crear centros que se dediquen a ayudar a las personas con problemas como depresión, asniedad y que sea accesible para todos”, dijo la cantante en la entrevista.

+ Preocupación hace unos días

Hace unas semanas la cantante preocupó a sus seguidores, luego de que se mostrará con una vía intravenosa en una transmisión en vivo. Selena Gomez y Timothée Chalamet realizaron un live para promover la votación en Estados Unidos, en el que fue visible la pieza que probablemente usa para suministrarse algún medicamento.

La ex estrella Disney vive actualmente una gran etapa en todos los ámbitos, ya que a los éxitos cosechados con su último álbum 'Rare' -el más introspectivo y sincero de su carrera- y con su línea de cosméticos, hay que añadir la forma tan positiva con la que ha aprendido a sobrellevar los bajones en su estado de ánimo, ocasionados por su la enfermedad de lupus.