Nelson Javier “El Cocodrilo” pierde el 80% de su vista

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El veterano comunicador Nelson Javier “El Cocodrilo” reveló que hace 20 días sufrió un ´derrame ocular´ o una hemorragia subconjuntival, por lo que su visión está entre 20 a 25 por ciento de su alcance.

“Hace cerca de 20 días yo sufrí un derrame ocular, es primera vez que hablo de esto, yo perdí un 80 % de la visión del ojo izquierdo, todo el mundo sabe el problema que yo tengo en el ojo derecho, ahora mismo mi vista está en un 20 a 25 por ciento”, confesó el animador en una llamada telefónica al periodista José Peguero.

El presentador de “Buena noche” dijo que en lo adelante se estará evaluando en un hospital de Nueva York: “Yo tengo que ir a Estados Unidos, tengo trabajo con cardiólogos, estaré en el hospital Monte Sinaí de Nueva York y estaré evaluándome”.

Debido a esto “El Cocodrilo” tuvo que suspender los planes que tenía de hacer un programa los sábados en Telemicro.

“Yo no puedo sacrificarme ahora mismo, lo sabe el presidente, lo sabe Gómez Díaz, lo sabe mi familia y he sufrido mucho esto porque hace tres semanas atrás yo tenía las fuerzas para estar ready y hacer un proyecto de televisión de calidad, yo sabía lo que iba hacer, pero no me voy a morir antes de hacerlo”, manifestó Javier.

¿Qué es un derrame ocular?

De acuerdo al portal de la clínica Oftalvist, un derrame ocular o derrame en el ojo, son términos habituales para denominar una hemorragia subconjuntival o hiposfagma cuya alteración principal se caracteriza por la aparición de una mancha de sangre roja en el interior del ojo.

Se trata de una rotura de vasos sanguíneos justo en la capa que se encuentra por debajo de la conjuntiva por lo que esta mancha de sangre o derrame aparece en la esclerótica (parte blanca del ojo).