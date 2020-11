¿Cómo y por qué George Clooney les regaló a 14 amigos un millón de dólares en efectivo a cada uno?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Hace unos años George Clooney tuvo un gran gesto de bondad con sus mejores amigos, pues el actor decidió realizar una fiesta muy especial, donde reunió a 14 de ellos y les regaló un millón de dólares en efectivo a cada uno.

En 2017 el mejor amigo del productor, Rande Gerber, compartió la historia por primera vez, pero ahora Clooney habló en la reciente ediciónn de Hombres del año de GQ y dio todos los detalles del cómo y por qué surgió el regalo.

"Amal y yo nos acabábamos de conocer, pero no estábamos saliendo en absoluto. Yo era un hombre soltero. Todos estábamos envejeciendo. Yo tenía 52 años o algo así. Y la mayoría de mis amigos son mayores que yo", dijo a la publicación.

Después del éxito de "Gravity" y sus ganancias en la película, tenía una buena cantidad de dinero extra y, en ese momento, no tenía familia con quien compartir su seguridad financiera.

"Pensé, lo que sí tengo son estos tipos que, durante un período de 35 años, me han ayudado de una forma u otra. He dormido en sus sofás cuando estaba arruinado. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me ayudaron cuando necesitaba ayuda a lo largo de los años. Y los he ayudado a lo largo de los años ", explicó el actor.

Entonces decidió hacer una fiesta y reunir a sus 14 amigos de la infancia y al finalizar la rumba contó que sacó 14 maletines con un millón de dólares cada uno y se los entregó, uno a uno, a todos los asistentes, algunos con problemas económicos muy graves.

Sin embargo, Rande Gerber, amigo del alma y millonario como él, le comentó: “Yo no lo puedo aceptar, no lo necesito”, a lo que el actor exclamó: “Si Rande no se lleva su millón de dólares, nadie lo hará”.

El detalle favorito del actor para señalar es que recogió el efectivo el 27 de septiembre de 2013, exactamente un año antes de casarse con Amal Clooney .