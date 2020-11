Beyoncé, Bob Dylan y U2, entre artistas que inspiraron a Obama de presidente

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

Beyoncé, Bob Dylan, U2, Stevie Wonder y The Beatles son algunos de los artistas que inspiraron el mandato del expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017), quien estrenó este lunes una lista de reproducción con motivo de la publicación de sus memorias.

El martes Obama publica "A Promised Land", el primer tomo de sus memorias, que se lanzarán en dos volúmenes y que ha querido acompañar de una serie de canciones, algo habitual en el exmandatario que en anteriores ocasiones ha demostrado su gusto por la música, tanto por sonidos nuevos como por los clásicos.

"La música siempre ha jugado un papel importante a lo largo de mi vida, y eso fue especialmente cierto durante mi Presidencia. Mientras revisaba mis notas antes de los debates, escuchaba 'My 1st Song' de Jay-Z, o 'Luck Be a Lady' de Frank Sinatra", escribió Obama en sus redes sociales.

Jay-Z y Frank Sinatra forman parte de una lista en la que también aparecen Aretha Franklin, BB King, Brooks & Dunn, Bruce Springsteen, Eminem, Gloria Estefan, Fleetwood Mac, John Coltrane, Miles Davis, Phillip Phillips y Sade.

"Durante nuestro tiempo en la Casa Blanca, Michelle y yo invitamos a artistas como Stevie Wonder y Gloria Estefan a realizar talleres vespertinos con jóvenes antes de celebrar un espectáculo nocturno en el East Room", recordó Obama.

La presencia de artistas de renombre fue habitual durante el mandato del demócrata.

"Hubo todo tipo de actuaciones que siempre recordaré, como Beyoncé interpretando 'At Last' para nuestro baile en la inauguración, Paul McCartney dando una serenata a Michelle en el East Room y Bob Dylan dedicándome una sonrisa antes de desaparecer tras cantar 'Times They Are a-Changin", señaló.

A diferencia de otras listas de reproducción compartidas por Obama, esta vez no hay artistas latinos.

Este verano publicó otra lista de canciones favoritas en la que incluyó a artistas como J Balvin, HAIM y Billie Eilish.

Las "playlist" de Obama suelen abarcar géneros como el hip hop, el country, el jazz, el pop, el rock, R&B, el reggae y el reguetón, con músicos como Bob Dylan, Stevie Wonder, HAIM, Sheryl Crow, H.E.R., Chet Baker, Nina Simone, Rihanna y Drake.