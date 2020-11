Freddy Beras Goico a 10 años de su partida

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Freddy Beras Goico (1940-2010) dejó sus huellas en va­rias generacio­nes de dominicanos por su humor innato, su destreza para la comunicación, su in­genio creativo en la televi­sión y su sensibilidad huma­na ante las adversidades de sus semejantes.

Sus lágrimas nos mostra­ron al verdadero ser huma­no, a pesar de su carácter y, a veces, mal genio. Y su risa fue símbolo de la alegría de todo un pueblo.

Mañana miércoles, 18 de noviembre, su familia y República Dominicana cumplirán diez años sin su gracia, su talento y respon­sabilidad social. Diez años en donde muchas veces los dominicanos han exclama­do volver a escuchar su voz y conocer su posición ante el deterioro social y políti­co en el que se encaminó el país.

“Ay, si Freddy estuvie­ra vivo...”, se escucha decir cuando algo no anda bien en la sociedad.

Diez años sin Freddy que marcaron un antes y un después en la televisión dominicana. Diez años que iban a ser conmemorados con el estreno de su película “Freddy”, pero que la pan­demia del Covid-19 y el to­que de queda dieron al tras­te con la exhibición en los cines locales.

“Freddy” es una biopic que dirigió su hijo Giancar­lo Beras y en la que se des­velan muchos pasajes de la vida del famoso comunica­dor que la gente no conoce.

Reacción de hijo

“Mi padre tuvo mucha incidencia en la vida públi­ca y tuvo participación en procesos históricos del país, que mucha gente no cono­ce, por eso quisimos recrear su vida en donde la pelícu­la refleja esos pasajes de la historia, y obviamente, un resumen de todo lo vivido”, afirma su hijo Giancarlo Be­ras a LISTÍN DIARIO.

Hasta el momento la cinta se estrenará en el 2021, pero aún no hay una fecha específica, todo de­penderá de la pandemia del Covid-19. Beras ade­lantó que este año estará estrenando un nuevo trai­ller de la película, la que le tomó 7 años para escribir el guion.

Cumpliría 80 años

Además del décimo ani­versario de fallecido, el próximo 21 de noviembre Freddy estaría cumpliendo 80 años de su nacimien­to en El Seibo, fechas muy significativas para la fami­lia.

Es así como Giancarlo no pudo aguantar el llanto an­te la realidad de no tener a su padre presente.

“Lo que más me duele es que mi padre no pudo cono­cer a mi hijo, no por mi hijo, sino por mi papá... eso real­mente me pone muy triste”, dice entre lágrimas.

Luego agrega: “Mi papá y yo éramos mejores ami­gos, teníamos una relación preciosa. Extraño sus conse­jos, él era mi crítico número uno. Extraño no tenerlo en situaciones difíciles y has­ta en las cosas más simples. Me duele saber que no está, uno nunca se acostumbra a vivir sin los padres, aunque como creyente sé que él es­tá en un buen lugar”.

Además de Giancar­lo, fue padre de Dayanara, Laura Marie, Freddyn y Ernesto.

SEPA MÁS

Cáncer.

Freddy Beras falleció el 18 de noviembre de 2010 en el Mount Sinai Hospital de Nueva York, como consecuencia de un cáncer en el estóma­go con el que venía lu­chando desde 2007. Te­nía 69 años.

Ponderaciones.

Ha sido considerado como el artista más com­pleto de República Domi­nicana. Tuvo una exitosa trayectoria de más de 50 años en la televisión, su fecha de nacimiento (21 de noviembre) coincide con la celebración del Día Mundial de la Televisión.

Carrera. En 1959 comenzó como camarógrafo en Rahintel (Antena Lati­na). Con los años fue el hombre más importante de la televisión domini­cana.

Facetas. Además fue un músico empírico, compositor, humorista, actor, cantante, locutor, animador, presentador y maestro de ceremonias.

Programas de TV. Su primer espacio televisivo fue “Cosas de Freddy” (sátiras políticas) en la década de los 50. En 1963 formó parte de “La hora del moro”, con Rafael Solano. En esa década junto a Cecilia García y Cuquín Victoria creó “Tres por tres”. Junto a Yaqui Núñez del Risco Freddy produjo y condujo “Nosotros a las 8” y “De Noche”. En la década de los 70 entró a formar parte de “EL Show del Mediodía”.

Estelar. En 1973, Beras Goico fundó el programa de televisión “El gordo de la semana'' por Radio Televisión Dominicana, pero su mayor esplendor lo tuvo en Color Visión.

Otros programas fueron “Punto final” (1987) y “Con Freddy y Milagros” (2000) y “Con Freddy y punto”.

Personajes en el humor: “Cheo Motoneta”, “El Cura” del confesionario; “Doña Pulcra”, “Doña República”, “El meteorólogo”, “El mudo”, “El vecino” de Vicente el imprudente, “Facundo Cabral”, “La rezadora”, “La vieja sorda”, “Melecio Morrobel” y “E profesor” de La Escuelota.