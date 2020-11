Primera esposa de José José asegura se inicia juicio testamentario de bienes dejados por el cantante

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Luego de darse a conocer la noticia de la aparición del testamento del cantante José José, su albacea Anel Noreña, madre de sus primeros hijos y primera esposa, reveló algunos detalles de la última volutand del Príncipe de la Canción.

La albacea explicó a la revista Tv y Novelas que todo inició cuando Marysol y Jose Joel no tenían acceso para ver a su padre antes que falleciera, por lo que contraron un buffette de abogados para que emitiera una orden judicial y así sus hijos pudieran ver a su padre.

“¡Todo empezó el año pasado, cuando a Marysol y a José no los dejaban ver a su padre, antes de que muriera, entonces contrataron un bufete de abogados para tener una orden judicial y poder verlo en Miami, pero resulta que Marysol un martes da la noticia de que ya tienen todo listo, iy su papá muere el sábado! Entonces, ese mismo bufete se dio a la tarea de buscar el testamento de José José, ¡y lo encontraron!”, explicó la ex esposa de José José.

+ Los bienes dejados

Anel aseguró que todavía no saben la cantidad de bienes, pero que mientras vaya avanzando el juicio pronto podrán dar más detalles acerca de los bienes del cantante, fallecido el 28 de septiembre de 2019.

“Lo que puedo decir es que ya se inició la apertura del juicio testamentario, y nos mandaron llamar del juzgado a los tres que estamos en el testamento, José Joel, Marysol y Anel, nada más”, indicó Noreña.

Según Anel, el Príncipe de la Canción hizo el testamento en sus años dorados mientras sus hijos estaban creciendo y mientras José José estaba en la plenitud de su éxito como baladista.

“Ese testamento se hizo en nuestros años dorados, que fueron fabulosos, cuando estaban creciendo nuestros hijos y estábamos en plenitud de éxito y de familia; él estaba en Ariola Records, en 1976 lo contrataron para abrir una nueva compañía disquera en nuestro país, y el testamento es de ese entonces, de esos años. Gracias a que este bufete de abogados no dejó de creer ni de perder la fe, lo encontraron.”, indicó la albacea.

Noreña también habló del gran apoyo que le dio a su marido en ese entonces, ya que fue gracias a su familia que pudo grabar 28 discos y que cuando se fue a Miami su carrera se fue apagando, pues solo sacaba uno o dos discos que no fueron tan trascendentales, pues para ese entonces José José ya no era el mismo artista que antes.

Acerca de Sara Salazar y Sara Sosa, Noreña dijo que no sabía nada de ellas y que haría de cuenta que son fantasmas.

“Hasta el momento no he sabido nada de ellas, a lo mejor ya son tan ricas que se fueron a vivir a Europa… No se sabe nada, hagan de cuenta que son fantasmas, tampoco me explico su actitud, pero así son”, manifestó la madre de los hijos del cantante.