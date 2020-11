Expareja de Eleazar Gómez cuenta cómo sucedieron los hechos: “Me quería matar, me amenazaba que él tenía un tío poderoso"

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A una semana de la detención de Eleazar Gómez por golpear e intentar estrangular a su novia, la modelo Stephanie Valenzuela habló por primera vez sobre el lamentable suceso y contó todos los detalles de su relación con el actor.

La también cantante dijo en una entrevista con el programa “Ventaneando” (Tv Azteca), que pensó que había encontrado el hombre de su vida, ya que el exnovio de Danna Paola se portaba muy bien con ella, cariñoso y romántico, pero esos momentos eran eclipsados cuando tenía cambios repentinos de humor y le empezaba a gritar y a tratarla mal.

La modelo dijo que el mismo día de la agresión el actor de “Atrévete a soñar” le pidió matrimonio y luego cuando se fueron al departamento que compartía empezó a tener cambio de humor y ahí es cuando ella le dice que no se va a casar con él.

“Yo pensé que había encontrado a la persona perfecta y eso fue lo que más me dolió. Tan fue así que él llegó a pedirme la mano. Después de la pedida de mano, él vuelve a tener ese arranque de cambio de humor y es cuando yo le digo, ¿Sabes qué?, yo no me voy a casar contigo. Me acabas de pedir la mano y me estás tratando mal”, expresó la cantante que llegó a México en febrero de este año.

De acuerdo a Valenzuela, Eleazar no se lo tomó bien y empezó a atacarla y amenazarla de muerte: “Me empieza a atacar y me empieza a decir que me quería matar, me amenazaba que él tenía un tío poderoso", mencionó.

La modelo dijo que tenía muy poco tiempo de conocer a Gómez y solo tenían dos meses de relación. “Empezamos a conocernos y teníamos dos meses de relación. Para mí no era una persona lo conocía, estando con él supe que era famoso. Teníamos muchos sueños en común y planes. Todo era reír, bailar, cantar, compartir. Nunca nos separábamos, sólo cuando él iba a grabar una telenovela”, manifestó.

Sin embargo, luego de varias discusiones con el actor pensó en terminar la relación, pero este le aseguraba que tomaría terapia, algo que nunca pasó.

“El primer mes que lo conocí todo estuvo bien, luego tuvo cambios de humor repentino. De repente estaba bien y luego gritaba. No sólo conmigo, sino también en un restaurante, en el ascensor. Cuando discutíamos, las discusiones se vieron más fuertes, él me decía que iba a cambiar y que iba a ir a terapia”.

Eleazar Gómez se encuentra detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en México.

Stephanie aclaró ella no ha recibido ni un sólo peso por parte de Eleazar, su familia o la defensa. “No he aceptado nada. Él delante de un juez me ofreció ayuda y yo no lo acepté. No lo he dado el perdón y no pienso dárselo. En la audiencia él nunca habló de que lo perdonara, sino que decía que no no era para tanto su agresión.

Por otra parte, aseguró que no siente resentimiento en contra de Eleazar, pero quiere que se haga justicia. “No le deseo mal, me da pena su familia. No me siento feliz de lo que está pasando, hubiese preferido que esto no pasara, pero siento que todos debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos.