Ninel Conde demanda a su expareja por violencia doméstica y el empresario la deja plantada en la audiencia

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Giovanni Medina, exesposo de Ninel Conde, dejó plantada a la actriz y cantante en la audiencia que se llevaría a cabo hoy por la acusación de violencia doméstica.

Luego de que a principios de este año, Ninel denunciara a su exmarido, Giovanni Medina, por violencia intrafamiliar, las autoridades citaron al acusado a una primera audiencia en la que se reuniría también con su exesposa para que se le fueran explicados los cargos de los que se le acusan.

Publica el diario El Milenio, que Medina no acudió a la cita, según alegaron sus abogados, tiene síntomas de COVID-19. Sin embargo, en una entrevista en vivo en el programa Venga la Alegría, admitió que hizo valer su derecho de no presentarse a la audiencia, sin mencionar la enfermedad hasta que se le fue preguntado.

Giovanni Medina anunció ayer miércoles a través de su cuenta de Twitter que no se presentaría a la audiencia: “Muy estimados medios de comunicación: Tengo conocimiento de que una vez más han sido citados el día de mañana para llevar a cabo una nueva farsa, un nuevo montaje del cual no seré participe”.

El comunicado de Medina fue publicado después de que “El bombón asesino” hiciera un en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde retomó el caso del actor Eleazar Gómez y lo comparó con lo que ella vive actualmente con el padre de su hijo menor, asegurando que espera tener los mismos resultados que la novia de Eleazar en cuanto al proceso y aceptación de su caso.

“Yo no había hablado algo de esta denuncia hasta que tuviéramos algo materializado, porque a mí no me gusta hablar por inventar, tengo que tener elementos y este es un claro no a la violencia de género, como ahora lo ha vivido una persona pública que está vinculada a un proceso de violencia en contra de la mujer, yo creo que es importantísimo, levantar y alzar la voz, y no necesitar tener tal vez una mordida, dos o tres en el cachete… te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas maneras, que yo hubiera preferido que me arrancaran los cachetes a mordidas, a que me hubiera hecho lo que me están haciendo”, dijo Conde en las redes sociales.