Gloria Estefan recuerda fatídico día: "Teníamos el mundo en nuestras manos y pum de la nada el autobús se estrelló”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Gloria Estefan se ha caracterizado por mantener su vida en total hermetismo y alejada de escándalos, por lo que poco se conoce de sus detalles íntimos. La cubana sorprendió a muchos al hacer confesiones de su vida para el show de emisión digita Red Table Talk: The Estefans, donde ella reveló sus recuerdos de cuando estuvo entre la vida y la muerte luego de sufrir un fatídico accidente.

“Esta es mi historia de supervivencia, estábamos en un tour tocando ante multitudes en lugares totalmente vendidos, la prensa decía que teníamos el mundo en nuestras manos y pum de la nada el autobús se estrelló”, indicó la vocalista del grupo Miami Sound Machine.

El accidente ocurrió el 20 de marzo de 1990 cuando un camión chocó de frente contra el autobús que la transportaba durante una gira musical por Estados Unidos.

Durante el show virtual, Gloria reveló como en una fracción de segundos su vida cambió en un segundo, pues el autobús donde viajaban se había estrellado y la vida perfecta que gozaba al lado de su marido Emilio casi termina ahí.

“Recuerdo que los medios solo decían que yo había muerto en un choque de automóvil, pero yo no me deje vencer y me dije que tenía que enfocarme en dar mi energía a lo que quería que sucediera”, manifestó la cantante.

La intérprete de “Con los años que me quedan” aseguró que luchó por recuperarse y se aferró a la vida con uñas y dientes, algo que ella considera “Un viaje de esperanza , fe y familia”

El show fue creado como nueva versión a partir de la original Red Table Smith donde participan Jada Pinkett Smith con su madre Adrienne Banfield-Jones y su hija Willow.

La propuesta audiovisual ha permitido que, de una manera natural, se revelen capítulos determinantes en la existencia de las famosas involucradas y, al mismo tiempo, ha servido como una catarsis familiar donde también se ha llevado a cabo un proceso de reconciliación entre sus miembros.