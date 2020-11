Yadhira Carrillo cumple su promesa de estar en las malas al lado de su marido acusado de lavado

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz Yadhira Carrillo dijo a la prensa mexicana que no dejará atrás a su marido Juan Collado a pesar de la difícil situación legal que está pasando, pues el abogado se encuentra en prisión mientras se realizan las investigaciones de lavado.

Collado se le acusa de lavado de dinero y fraude, por lo que su esposa ha pasado momentos difíciles, pero por la mente de la actriz no ha pensado abandonarlo o buscar otra pareja.

“No, nunca en la vida he querido dejar a Collado. Juan es un hombre extraordinariamente fuerte, es un guerrero, es un toro. Siempre se lo he dicho desde que lo conocí: duerme tan poco y trabaja tantísimo toda la vida. Nunca he pensado en eso y estoy segura que jamás lo pensaría”, dijo Carrillo al progama "Suelta la Sopa" mientras la abordaban fuera del reclusorio.

La actriz de varias telenovelas como “Barrera de Amor” y “Palabra de Mujer” aseguró que siente un gran amor y admiración por su marido, por lo que buscar otra pareja no está en sus planes, además resaltó lo buen padre que sigue siendo el abogado a pesar de estar en prisión

“Es un hombre que ha sido conmigo extraordinario desde el primer día, es un hombre que admiro profundamente por el amor a sus hijos, por el respeto a su familia, a su padres, a sus hermanos, por cómo protege, ama, extraña y llora por sus bebés, siempre protegiéndolos para que no les falte nada ni a ellos ni a su mamá ni a su casa; todo lo que tienen, todo absolutamente se los da Juan y su mamá”, indicó la actriz refiriéndose a los hijos que tuvo el abogado con Leticia Calderon.

Collado fue detenido en julio de este año y desde entonces Carrillo no ha dejado de visitar a su marido.

Ella asegura que se casó con él para amarlo, respetarlo, cuidarlo y estar en las buenas y en las malas.

“Yo me casé con él para amarlo, protegerlo, cuidarlo, darle todo lo que yo tengo que es mi amor, mi presencia, mi energía, para darle ánimos, traerle lo que le gusta comer, traerle lo que a él necesita para sentirse bien”, manifestó Carrillo.

A pesar de que Yadhira siempre se ha mantenido fuerte ante las adversidades, de repente se ha visto en medio de un fuego cruzado, cuando la ex esposa de Juan Collado, Leticia Calderón, recordada por su papel en “Esmeralda”, ha salido a decir que su ex marido nunca fue muy cercano a sus hijos y que no es la blanca paloma que Carrillo le hace ver a todos.