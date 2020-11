John Patiño, exintegrante de W&Y, promueve sencillo “Me encantaste”

Santo Domingo, RD

Con una carrera artística de más de una década, a través de la cual ha pisado grandes eventos internacionales, el exintegrante del mundialmente conocido “dúo de la historia”, “Wisin & Yandel”, Jayko “El Prototipo”, promociona su nuevo sencillo “Me encantaste”, utilizando su nombre real, John Patiño, como parte de la “reestructuración” de su carrea.

Según una nota de prensa, “Me encantaste” es completamente de su autoría, al igual que los más 100 temas que ha acumulado en su repertorio como solista. Cuenta con un audiovisual que fue rodado en San Juan, Puerto Rico y que fue producido por su manejador Jerome Valderrama. Está disponible en todas las plataformas digitales.

“Espero que el público que me seguía desde el comienzo de mi carrea pueda reencontrarme como muchos fans que lo están haciendo y que mi base de fanáticos se haga cada vez más grande al punto que mi producto sea auto sustentable”, expresó John Patiño en el documento.

Mal remunerado en WY Records

En una nota de prensa, el artista boricua se desahogó y reveló que en el 2012 no quiso renovar el contrario con WY Records debido a que solo le pagaban 300 dólares al mes pese a que el acuerdo establecía que también sería el discográfico, booking, publicista y manejador.

“Nunca me dieron mi lugar, el pago era muy pobre, por lo que decidí no renovar el contrato y me firmó la disquera Aqua Rose Record, de Jerome Valderrama, que me dio la oportunidad de ampliar mi catálogo musical y gracias a Dios me ha ido bastante bien”, detalló “El Prototipo”.

Es por esta razón que indicó que en su proyecto como solista no le interesa ninguna colaboración con Wisin & Yandel, pese a que se describió como una persona “muy leal”.

“No busco atención de personas que me dieron la espalda y que me fueron contraproducentes. Hoy día hay una gran variedad de artistas que quieren el bien para uno y que colaboran de corazón”, acotó.

Valora el talento dominicano

El cantautor boricua, quien hace un par de años pegó en el país el tema “Persona a persona”, manifestó el amor que siente por la plaza criolla y por sus talentos urbanos.

“Amo la plaza dominicana porque fue de las primeras plazas donde sonó mi música. Recuerdo que el tema “Persona a Persona” fue un hit, pero lamenté enterarme tarde de eso”, sostuvo.

John Patiño se mostró abierto a colaboraciones con aristas “del patio” y declaró su admiración por Mozart la Para, El Alfa, Lápiz Conciente y Don Miguelo, entre otros.

"Me encuentro promocionando el nuevo sencillo “Me Encantaste” mientras sigo grabando nuevos temas que saldrán en los próximos meses, así como también filmando los videos musicales de estos temas. Es muy difícil viajar a trabajar en vivo dada la pandemia, pero esperamos en Dios esto se pueda normalizar en un futuro cercano", precisó.