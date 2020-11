Marlene Favela tras separarse de esposo: "Lo que venga a tu vida es un plus, pero no es que necesites eso para vivir”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Luego de su repentina separación con su exesposo Geprge Seely, hace cinco meses, la actriz Marlene Favela habló de cómo ha sido todo el proceso de su separación y las razones por la cual decidió emprender un camino hacia el divorcio.

Favela dijo que ante todo ella es un ser humano y que como tal tiene mucho que aprender de la vida y que lo más importante es mantener una buena actitud frente a las adversidades.

“Todos somos seres humanos y todos tenemos cosas para aprender, para vivir, lo importante de lo que te toque vivir es la actitud con la que afrontas eso. Creo que la gente ha entendido muy bien mi manera de mostrarme, yo he tratado de ser muy honesta, incluso con la prensa, de decirles ‘oigan, pasa esto’, pasa de esta manera y se los comparto con respeto, con cariño, y lo que sigue es esto”, manifestó la actriz en un encuentro a los medios mexicanos.

La actriz mexicana también explicó que tomó la decisión de separarse de su marido debido a que las cosas ya no funcionaban como antes y que es necesario tener amor propio y ser feliz antes que intentar amar a los demás.

Su pensar ahora

“Vivir en pareja es muy bonito y es maravilloso, pero cuando eso no funciona también creo que la mujer es capaz de ser feliz, creativa, productiva, de ser muchas cosas. Creo que el amor debe crecer primero hacia a ti, y cuando tú estás feliz de quién eres, cómo eres, te quieres, te respetas, te amas, lo que venga a tu vida es un plus, pero no es que necesites eso para vivir”, indicó la actriz de la telenovela "Gata Salvaje".

En cuanto a la relación que tiene la pequeña Bella con su padre, Favela indicó que jamás le hablará mal a su hija de su progenitor, pues quiere que su hija crezca en un ambiente fuera de controversias y conflictos.

“Por respeto a mi hija, pero también por respeto a mí y también por respeto al papá de mi hija porque además yo quiero que mi vida esté llena de armonía, que no haya rollos de nada, sino que mi hija crezca en un ambiente de amor de ambos y eso es lo que estoy logrando y estoy muy feliz por eso”, aseguró la Intérprete de Contra viento y Marea.

A pesar de que existe un distanciamiento físico entre Bella y Seely, tras vivir en distintos países, la actriz aseguró que la pequeña tiene una buena relación con su papá y que todo está muy bien, fluyendo con mucha armonía.

Marlene y George estuvieron oficialmente juntos desde marzo del 2017 cuando él le propuso matrimonio, que se materializó en diciembre de 2017 en una hacienda de San Juan del Río, Querétaro, México.