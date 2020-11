¡A las clases, que ya es hora!

BÉLGICA SUÁREZ

¡Hola, buenos días! No podemos negarnos a que usen emisoras y radio para dar las clases, hay que colaborar, con esta pandemia no podemos exponernos, cada día se complica, muchas personas mueren y se contagian más. Todavía el país no está listo para las clases presenciales, pero cuando el ministro de educación se puso de acuerdo con los dueños de canales y emisoras debieron de pensar en los periodistas y comunicadores que tienen sus programas en esos horarios y buscarle una solución económica, con tanto dinero que maneja este ministerio y no dejarlos así por así. ¡Qué increíble, sálvese el que pueda.

Excelentes entrevistas

Estuvieron en nuestro programa, en distintos días, Frederick Martínez (El Pachá) y Carlos Batista Matos, dos grandes figuras de la televisión en distintas facetas. Carlos, un gran periodista, con un estilo propio, que se ha podido mantener por más de 30 años, es una marca y pocos lo logran, para eso tienen que tener el favor del público y él lo ha obtenido. El hombre caro, muy caro, ha sido de los perjudicados con las clases por televisión, esperamos que su programa vuelva al aire aún sea por otro canal.

Comentario

En cuanto al Pachá, tiene su gracia y talento, es gran trabajador, gusta mucho al público, tiene un estilo diferente, muy de él, siempre es noticia, es un hijo de Santiago que se ha abierto camino sin destruir a los demás. Nuestro respeto para ambos amigos que hicieron un buen programa, manteniendo cautivo a nuestra audiencia de Las Noches con Bélgica.

La Dolce Vita

Hay un empresario de Santiago muy conocido que construyó varios garajes en el club Náutico de Montecristy, uno para su moderno yate y otro para el de su hijo y obsequió otros a sus amigos que tienen embarcaciones, es decir, aunque su hijo y él, presumo viven juntos, ambos tienen su lancha preferida y eso sin contar el helicóptero del millonario. ¡Wao, eso es vida!