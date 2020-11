Roselyn Sánchez sufre caída y cancela su participación en los Latin Grammys

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez dijo a través de sus redes sociales que cancelará su participación en los Grammy de la música Latina, debido a una caída que sufrió y la imposibilita conducir los premios.

“Aquí estoy para anunciarles que desafortunadamente no voy a poder conducir los Latin Grammys como estaba pautado. Lamentablemente sufrí una caída en mi casa me fracturé un hueso del metatarso entonces cambiaron todos mis planes”, expresó la actriz en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Sánchez indicó que debido a la fractura tiene que utilizar una bota ortopédica por seis semanas, lo que le impide usar tacones y no es conveniente que viaje hacia Miami, además de que siente mucho dolor e incomodidad.

“Tengo que estar con una bota que me llega hasta la rodilla por seis semanas. No puedo usar tacones y después de mucho pensarlo decidí que no era el momento indiciado para viajar a Miami. No me puedo poner los trajes que estaban confeccionando, no me puedo poner nada honestamente tengo dolor y pues a lo mejor no está de Dios”, manifestó la artista.

El pasado 15 de octubre la cadena Univisión confirmó que nuevamente la conducción de la premiación recaería en Sánchez y Carlos Rivera. La ceremonia está programada para llevarse a cabo el próximo 19 de noviembre, la cual será transmitida a la siete de la noche.

Este año la ceremonia de los premios del Latín Grammy se realizará bajo el lema "La música nos humaniza" y se espera que uno de sus momentos cumbre sea el homenaje que se rendirá a Julio Iglesias y Pedro Infante con las actuaciones de Natalia Jiménez, el mencionado Carlos Rivera y Lupita Infante.