Luis Segura: “Siempre he sido muy romántico”

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

La permanencia y pegada de Luis Segura “El Añoñaíto” fueron clave para que poco a poco se abriera una brecha social que aceptara su incidencia en la bachata como género popular.

“Yo siempre he sido un hombre romántico, enamorado me gustaba cantarles a los enamorados, por eso en mis letras no cabe el doble sentido. Después de ´Cariñito de mi vida´ las mujeres se volvieron locas y era bastante difícil porque se me tiraban encima y se agarraban los moños por mí, me volaban encima”, recuerda.

Su fama fue creciendo a tal punto en que tuvo que contratar seguridad, ya que la euforia de la fanaticada llegó a causarle algunas agresiones, como mordidas, arañazos y abrazos tan fuertes que le quitaban el aire.

Hace historia

El legendario cantante dominicano recopiló 40 de sus más de 500 canciones y las grabó junto a igual número de colegas en su último álbum “El Papá de la Bachata, su Legado”.

El lanzamiento del álbum legado se llevó a cabo el pasado viernes en una transmisión televisiva por Telemicro, donde el veterano artista agradeció el acompañamiento de grandes intérpretes de la bachata y de otros géneros que se han sumado a esta producción en honor a una amplia trayectoria artística que ha sido acogida por tres generaciones, convirtiendo en clásicos una considerable parte de sus temas.

El intérprete de 81 años de edad expresó su satisfacción de poder pasar la antorcha a una generación de bachateros que enaltecen con su calidad este ritmo musical en los escenarios de mayor nivel de la música popular de Hispanoamérica.

El primer volumen

Durante el lanzamiento se realizó la entrega del primer volumen del álbum legado, que cuenta con diez canciones, mientras que los otros tres volúmenes serán puestos en manos del público durante lo que resta del año 2020, lo que representa la más ambiciosa realización discográfica que haya logrado cantante alguno en la historia de la música dominicana.

En el primer volumen de esta última producción figuran Víctor Víctor (ido a destiempo), Anthony Santos, Danny Rivera, Johnny Ventura, Fefita la Grande, Leonardo Paniagua, José Antonio Rodríguez, Cuco Valoy, Niní Cáffaro y Ramón Torres.

En el evento la Comisión de Cultura del Senado de la República, representada por Ramón Rogelio Genao, entregó una resolución de esa cámara legislativa, mediante la cual se reconoce a este ícono de la bachata.

La producción de los cuatro volúmenes en total cuenta con diseño y dirección de Wandro Quiroz, presidente de la empresa WQ Producciones, junto a José Luis Segura, hijo del veterano bachatero, y su familia.

Homenaje a Vitico

En el lanzamiento también se le rindió un homenaje al fenecido cantautor Víctor Víctor. Sus colegas José Antonio Rodríguez y Félix D´Oleo interpretaron su emblemático ‘Mesita de noche’.

Víctor Víctor fue el primer artista con quien Luis Segura grabó en esta producción, el tema “Cariñito de mi vida”, el primero del veterano bachatero, en 1964.

Fue a partir de “Cariñito de mi.vida” que se multiplicaron sus éxitos, encabezados por “Pena Por Ti”, “Mi Muchachita”, “Cariñito de mi Vida”, “Corazón de Acero”, “Dime que me Quieres” y otras tantos que se han convertido en clásicos de la bachata, y le han colocado como el bachatero más popular de su generación.

SUS LETRAS

Vivencias personales

En una de sus tantas entrevistas, ‘El Añoñaíto’, con más de 56 años de carrera, expresó que cada una de sus letras vienen de vivencias personales y un ejemplo de eso es el clásico “Pena por ti”, el cual se inspiró en el desprecio de una mujer.

“Yo escribí la canción Pena, porque uno a las mujeres siempre le da todo y nunca están conformes, por más cosas bonitas que le diera ella nunca estaba feliz y de ahí me surgió la idea de escribir Pena”, ha explicado.