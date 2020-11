El grito de Alá Jazá al Gobierno: “Nosotros necesitamos trabajar”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El merenguero Alá Jazá ya “no se puede callar más” y salió en defensa de la clase artística en especial de los músicos, quienes han sido golpeado fuertemente por la crisis del coronavirus, para que el Gobierno “los dejé trabajar” ya que de ellos dependen miles de familias.

“¿Qué va a pasar con el medio artístico? Hay más de 50 mil personas que dependemos del medio artístico. No entiendo por qué a nosotros nos paran de esa manera”, dijo el cantante en un video de `poco más de dos minutos publicado en su Instagram

El intérprete de “Nadie se meta” hizo hacía alusión a la cantidad de persona que se reúnen en el día en las calles y centros de diversión. “Los Car Wash lleno, jugando billar, el metro lleno, la guagua de concho llena, los carros de concho llenos, el supermercado lleno, todo… todo el mundo funciona”, manifestó.

Alá Jazá se cuestionó que el porqué con los artistas se ha tomado la decisión de “cerrarles las fiestas, si es una fiesta privada. Una fiesta privada usted la puede hacer en su casa”.

El cantante explicó que en esas fiestas solamente son la familia de los que contratan a los artistas y los músicos no se mezclan con los invitados.

“¿Cuál es el sentido? Alguien que me explique porque no entiendo. No estoy entendiendo, no sé si estoy mal o si estoy bien”, dijo el artista desesperado.

Enmanuel Jiménez, nombre de pila, dijo que no ve el motivo para que los músicos estén sin trabajar: “Nosotros necesitamos trabajar, ustedes tienen que buscarnos una solución a nosotros”.