Ocho actores en la piel de James Bond, cuatro de ellos ya fallecidos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Las peripecias del agente secreto más famoso del mundo son un clásico del cine, interpretado por ocho actores, entre ellos cuatro ya fallecidos: Roger Moore, el 23 de mayo de 2017; Barry Nelson, el 7 de abril de 2007, David Niven, el 29 de julio de 1983, y ahora Sean Connery, quien murió este sábado.

Los otros intérpretes que han dado vida a James Bond son George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. A este último se le verá en el 2021 en la continuación de la saga, bajo el título "Sin tiempo para morir".

La muerte de Sean Connery abre el debate de quién ha sido el mejor “Bond, James Bond” de la historia del cine.

No hay acuerdo, aunque la admiración entre Roger Moore y Sean Connery deja a los otros seis actores que se han puesto en la piel del agente 007 en desventaja.

Para el Club Internacional de Admiradores de James Bond nadie “lo hizo mejor como Bond" que Roger Moore.

“Desde que sustituyó a Sean Connery, en agosto de 1972, hasta su retirada en diciembre de 1985, él (Moore) emocionó y llamó la atención a toda una nueva generación de aficionados del agente secreto", indicaba el citado club en un comunicado cuando murió en 2017.

Roger Moore fue el actor que más veces interpretó al famoso espía creado para la literatura por el escritor Ian Fleming. En total siete apariciones, desde su primer papel en “Live and Let Die” (1973) hasta “A View to a Kill” (1985).

Entre ambas, Moore participó en "The Man with the Golden Gun" (1974), "The Spy Who Loved Me" (1977), "Moonraker" (1979), "For Your Eyes Only" (1981) y "Octopussy" (1983).

+ ANTES QUE ROGER MOORE

Antes de que Moore fuera una celebridad como “James Bond”, otros cuatro actores abrieron el camino de la interpretación del famoso espía.

El primero de todos fue Barry Nelson (1917-2007), que participó en “Casino Royale” (1954), una versión para televisión que sirvió para que el personaje de Ian Fleming siguiera su larga estela en el cine.

Hasta ahora, se han rodado 25 filmes del famoso espía, 26 si contamos “Never say never again”, (1983) considerada como “no oficial”, porque se contempla como una versión de “Thunderball” (1965); y 26 si añadimos “Casino Royale” (1967), una parodia interpretada por el elegante David Niven (1910-1983), actuación sobre la que el escritor Ian Fleming llegó a decir que Niven era el actor idóneo para el personaje.

No fue así, porque por entonces –mediados de los 60- el papel del agente secreto era de Sean Connery (Edimburgo, 1930), protagonista de seis películas, siete si contamos la mencionada “Never say never again”.

El actor escocés protagonizó “Dr. No” (1962); "From Russia with love” (1963), Goldfinger" (1964), “Thunderball” (1965), “You only live twice” (1967) y “Diamonds are forever” (1971).

Su éxito como agente secreto fue incuestionable, aunque a Connery no llegara a gustarle del todo.

“He odiado siempre a ese maldito James Bond. Me gustaría acabar con él", llegó a decir en una ocasión.

Entre las películas de Connery, apareció la única interpretación del australiano George Lazenby (Goulburn, Australia, 1939) en “On her Mayesty´s secret service” (1969), una película que no tuvo tanto éxito como las anteriores.

Para Timothy Dalton (Gales, 1949) tampoco fue fácil enfrentarse al espía más famoso del cine. Dalton tomó el relevo de Roger Moore, después de que éste lo hiciera de Sean Connery. El resultado fueron dos películas: “The living daylights” (1987) y “Licence to kill” (1989).

Más recorrido tuvo su sucesor, Pierce Brosnan (County Neath, Irlanda, 1953), que interpretó en cuatro ocasiones a 007. Suyo fue el personaje entre 1995 y 2002, en "GoldenEye" (1995), "Tomorrow never dies" (1997), "The World is Not Enough" (1999) y "Die another day" (2002).

“Me encantaría que mi vida fuese como la de James Bond, pero es una tragicomedia y lucho a diario por mi existencia”, llegó a decir el irlandés sobre su personaje, en el que incluso se comprometió a rodar una quinta película, pero que la productora descartó por un actor más joven.

Éste fue Daniel Craig (Chester, Inglaterra, 1968), hasta ahora el último en ponerse en la piel del “Agente 007”.

+ DANIEL CRAIG VA A LA QUINTA

Craig ha interpretado las cuatro últimas, entre 2006 y 2015, bajo los títulos de "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) y Spectre (2015) y el próximo año se sumará la quinta: "Sin tiempo para morir".

La nueva película 25 de la franquicia del Agente 007 iba a llegar a la pantalla en abril, después se pasó a noviembre y ahora está programada para abril de 2021.

"Sin tiempo para morir, tuvo un costo de 250 millones de dólares, y se rodó en Jamaica, Inglaterra, Italia y Noruega.

Craig había dicho que estaba “harto” del personaje. El actor inglés llegó a decir que preferiría “acuchillarme las muñecas” antes de enfundarse de nuevo el traje del agente secreto.

Después de Craig, muchos nombres han circulado para ser el noveno actor en interpretar al espía: los británicos Tom Hiddleston, Tom Holland o Idris Elba. Este último podría ser el primer agente 007 de color.