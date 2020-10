Muere Carlos Estremera, un clásico por "La boda de ella" y otras salsas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El salsero puertorriqueño Carlos “Cano” Estremera, conocido por todos como “El dueño del soneo”, falleció este miércoles en su país. Tenía 62 años.

La primera información de la muerte la dio el locutor Marcos Rodríguez, mejor conocido como “El Cacique”, director de Programación de la emisora Zeta 93 FM, indicó El Nuevo Día.

La esposa de Estremera, Yamira Arce, confirmó la lamentable noticia con una sentida publicación desde su cuenta de Facebook.

“Mi corazón está destrozado, no tengo consuelo”, escribió la pareja del veterano artista en la red social.

Estremera fue un clásico de la salsa bien avanzado el siglo XX. En 1978, se reunió con Bobby Valentín, que lo invitó a unirse a su banda. La primera canción que grabó con el grupo de Valentín fue "La boda de ella", del compositor puertorriqueño Roberto Angleró, que le ganó la aclamación generalizada en el mundo de la música popular, publica Wikipedia.

Otras salsas cantadas por él fueron "Amame en cámara lenta", "Eres tú", "Viernes social", "Pide y toma", "Te amaré", "Canta mi gallo" y "Me quedé con las ganas".

Grabó seis discos con Valentín, incluyendo dos como solista. Pero a finales de 1984, decidió abandonar a Valentín para formar su propia agrupación musical.

Estremera también cargó con el mote de "El dueño del soneo", pues en sus presentaciones solía "sonear", o sea, improvisar en indiscutible manera.

Incluso, Estremera compitió en varios eventos dedicados al "soneo", llamados "Duelos al anochecer" contra otros destacados salseros, como los puertorriqueños Domingo Quiñones, Lalo Rodríguez y el dominicano Jose Alberto "El Canario".

+ Su salud

Estremera sufrió una crisis de salud en 2018 como consecuencia de una fibrosis pulmonar, condición que afecta con frecuencia a personas con la condición congénita del albinismo, la cual él tenía, indicó El Nuevo Día.

La salud de Carlos Enrique Estremera Colón, nombre completo del cantante, se agravó debido a que tras el azote del huracán María en 2017 no pudo tomar los medicamentos necesarios para mantener bajo control sus enfermedades.

En verano de 2018, el salsero tuvo que interrumpir una serie de presentaciones en Suramérica para recibir atención médica en Puerto Rico.

Posteriormente, se trasladó a Pensilvania, donde el 2 de noviembre de 2018 fue sometido a un doble trasplante de pulmón.

Sin embargo, aunque la cirugía fue un éxito, Estremera despertó con una parálisis de las rodillas hacia abajo que lo obligó a alejarse por completo de los escenarios, puntualizó El Nuevo Día.

“Estoy paralítico. No se sabe a consecuencia de qué... Luego que salí de la operación, salí así, y tengo que ser condescendiente en eso, porque yo vine aquí a buscar unos pulmones, pero yo llegué a este hospital prácticamente muerto... tuve que esperar siete días a que apareciera el donante y se hiciera el trasplante”, expresó el cantante durante una entrevista telefónica en abril de 2019.

“Tengo que saber si esto va ser permanente o no lo va a ser, ya llevo seis meses así... no me visualizo en una tarima en silla de ruedas”, destacó entonces.

+ Reacciones

Tras darse a conocer la muerte del llamado “Dueño del Soneo”, su colega Gilberto Santa Rosa no tiene más que palabras de admiración y gratos recuerdos desde las tarimas y fueras de estas.

“La gente por mucho tiempo pensó que nosotros éramos rivales y cosas de esas, pero nosotros teníamos comunicación y diría que se estrechó más la relación después que le hicieron el trasplante”, reaccionó esta tarde Santa Rosa. Recordó una ocasión en que coincidieron en un viaje en Puerto Rico y Colombia, y en una escala de la ruta, se sentaron a tomar café y a conversar y las personas los miraban con asombro. “Como qué hacen estos dos aquí, como si estuvieran viendo a Charlie (Delgado) y a (Pedro) Pierluisi dándose un café”, rememoró en declaaciones recogidas por el portal del periódico puertorriqueño Primera Hora.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, expresó sus condolencias tras el fallecimiento de uno de los intérpretes de salsa de mayor popularidad en Latinoamérica.

"Nuestras oraciones para con la familia del Cano Estremera tras su fallecimiento", expresó la gobernadora, quien describió al fenecido cantante como "una gloria del soneo y la salsa puertorriqueña que nos deja una extraordinaria trayectoria para el orgullo de toda generación. Que descanse en paz".