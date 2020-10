Decir adiós como una Miss Universo, el momento amargo de Shelow Shaq en la fiesta clandestina

Redacción de Entretenimiento

Uno de los momentos más difìciles para Shelow Shaq tras ser arrestado en la fiesta clandestina en Tamboril fue cuando le tocó dejar su auto en la fiesta y subirse al camión policial, en el que empezó a despedirse de los presentes como si no los volvería a ver jamás.

“Yo parecía una Miss Universo diciéndole adiós a todos, tuve que dejar mi vehículo en la fiesta y lo peor fue que me soltaron al otro día a las 12 del medio día”, contó Shelow entre risas en el programa radial "Alofoke Radio Show".

Shelow Shaq dice que participó en la fiesta por el compromiso que tiene con varias de las personas que trabajan a su lado

El cantante de música urbana habló acerca de su arresto en una fiesta en la pretendía cantar el pasado fin de semana y por la cual fueron multados otros artistas, el intérprete de dembow explicó que muchas veces no el no solo piensa en su situación sino en las personas que trabajan con él.

“El que me contrató fue un amigo mio, yo no quería tocar por cuestiones de la pandemia está prohibido hacer fiestas, pero tengo un equipo de trabajo que depende de mí, bailarinas, seguridad, chofer, doble voz y cada uno está cogiendo lucha y a veces cuando tengo el plato enfrente de mí y estoy en mi casa comiendo me pongo a pensar en los hijos de esa gente que solo quieren tirar para lante”, explicó en "Alofoke Radio Show".

El urbano dijo que participó en la fiesta para ayudar a su gente pues son muchos gastos para asumirlo él solo, la fiesta en sí era un cumpleaños y estaba pautada para terminar a las nueve de la noche, cuando sucedió el incidente Shelow Shaq y el urbano Musicólogo ya habían hecho su presentación, pero se quedaron en la fiesta para escuchar el tema nuevo del merenguero de calle “Omega”.

“Era una fiesta que se hizo pensando en culminar a las 9 de la noche, yo cante a las siete, pero me quedé porque quería escuchar el tema de Omega, ´Me miró y la mire´ y le dije a musicólogo que se quedará también”, explicó el cantante.

El urbano aseguró que todos los policías le cayeron encima y le despojaron de sus prendas, mismas que le dio a un amigo para que se las guardará.

“Siete tipos forrado de negro vinieron para donde mí. Me asuste mucho, entonces mi amigo ´Maquina´ fue a recibir mis prendas porque yo estaba asustado de donde fueran a parar. Al ´Bori´ también se lo llevaron conmigo y no quería que eto se hiciera público porque he vivido una carrera alejado de los problemas y no me gusta eso”, indicó el joven.

El intérprete de “Lo Podere” dijo que cada uno tuvo que pagar 10 mil pesos de multa y a los otros 40 músicos 5 mil, por lo que se le fue parte de la ganancia que habían conseguido en la controversial fiesta.

“Se nos fue todo el dinero, yo no quiero saber de Party más nunca en mi vida sino está dentro del horario y con las medidas de seguridad correspondientes”, manifestó Shelow Shaq entre risas.

El artista indicó que en la fiesta estaban cumpliendo con todas las medidas de seguridad y solo había unas 40 personas, pero cada una sentada en sus mesas, por lo que no sabe la razón por la cual denunciaron la fiesta, aunque no descarta que hayan sido los vecinos que se quejaron por el ruido.

A pesar de ser apresado Shelow Shaq dijo que se gozó su fiesta como nunca, pues tenía más de seis meses que no cantaba en vivo y eso le hacía mucha falta.

“Yo hice un show durísimo, me gocé mucho mi fiesta y valió la pena, puse a todo el mundo a brincar, aunque después me agarrará la cabeza”, dijo el cantante.

Cuando le preguntaron acerca de las burlas del Lapiz consiente hacia él, el cantante dijo que la pandemia ha cambiado su forma de ver las cosas y lo ha puesto muy positivo y dejo en claro que él no se burla del mal del otro.

“Yo no soy de la gente que se burla del mal del otro y antes si había una tiradera de mí hacia él, pero ya no, ya yo solté eso y no sé porque él siempre se llena conmigo”, dijo el urbano.