El príncipe Harry dice que la ignorancia no es excusa para prejuicios raciales inconscientes

Danica Kirka/AP

Londres, Reino Unido

El príncipe Harry de Gran Bretaña aseguró que le tomó muchos años y la experiencia de vivir con su esposa, Meghan Markle, para comprender cómo su crianza privilegiada lo protegió de la realidad de los prejuicios raciales inconscientes.

Harry habló sobre la desigualdad racial y la justicia social en un video de discusión con el activista de Black Lives Matter, Patrick Hutchinson, como parte de la Conferencia GQ Heroes, que se transmitirá esta semana.

"Prejuicio inconsciente, a mi entender, habiendo tenido la crianza y la educación que tengo, no tenía idea de qué era", indicó Harry. "No tenía idea de que existía y luego, por triste que sea decirlo, me tomó muchos, muchos años darme cuenta, especialmente luego de vivir un día o una semana en los zapatos de mi esposa".

Harry, el nieto de la reina Isabel II, se crió en la familia real y se educó en la exclusiva escuela preparatoria Eton antes de servir en el ejército británico. Se casó con Meghan, una estrella de televisión estadounidense birracial, en el 2018 en una iglesia llena de realeza y celebridades.

La pareja se alejó de los deberes reales a principios de este año, diciendo que querían volverse autosuficientes. En agosto, se mudaron a una propiedad de varios millones de dólares en el condado de Santa Bárbara de California.

El príncipe describió el movimiento de justicia social como un tren que "ha salido de la estación" y dijo que ahora es el momento de que todos hagan su parte para hacer del mundo un lugar mejor.

"Realmente no puedes señalar con el dedo, especialmente cuando se trata de prejuicios inconscientes", dijo Harry. “Pero una vez que te das cuenta o te sientes un poco incómodo, entonces la responsabilidad es salir y educarte porque la ignorancia ya no es una excusa”.

Hutchinson, un entrenador personal, se convirtió en el centro de atención en junio cuando fue fotografiado en una protesta de Black Lives Matter en Londres llevando a un contramanifestante herido a un lugar seguro.

Harry, hablando desde su casa en California, elogió a Hutchinson por su abnegación.

"Acabas de entrar, hiciste lo necesario y salvaste una vida", afirmó Harry. "Y al hacerlo, ha cambiado la narrativa de esas protestas".

Hutchinson dijo que asistió a la protesta para asegurarse de que los manifestantes no hicieran nada de lo que se arrepintieran.

“Así que no solo estábamos nosotros protegiendo a los jóvenes manifestantes negros, sino protegiendo a todos. Y resultó que alguien del otro lado ”, dijo.