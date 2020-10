Jaden Michael será Colin Kaepernick en serie de Netflix

Pachico Tejada

Santo Domingo

Jaden Michael hará el papel del jugador de futbol americano y activista por los derechos humanos y contra la segregación racial Colin Kaepernick en una serie producida para Netflix.

"Colin in Black & White" es el nombre de la serie de seis episodios que dirigirá Ava DuVernay, cineasta que realizó la aclamada miiniserie "When They See Us".

La información ha sido dada a conocer a través de la revista Variety y el propio Jaden Michael lo ha publicado en su cuenta de Instagram. "No podría estar más emocionado de contar la historia de la leyenda, el líder, el All-Star, Colin Kaepernick. ¡Gracias!”, escribió el actor de ascendencia dominicana en Instagram.

Según Variety, la serie tiene como objetivo ofrecer una mirada a la vida temprana de Kaepernick, como un niño negro que creció con una familia adoptiva blanca y su trayecto hasta convertirse en un gran mariscal de campo, mientras define su identidad. También explorará qué lo llevó a convertirse en un defensor de los derechos civiles.

De abuelos dominicanos y nacido en Nueva York, Estados Unidos, hace 17 años, Jaden Michael ha trabajado a las órdenes de reputados directores como Jim Jarmush (“Patterson”, 2016), Todd Haynes (“Wonderstruck”, 2017). Protagoniza además la comedia de terror “Vampires vs. the Bronx”, de Osmany Rodríguez y que puede ser disfrutada a través de Netflix.