Anne Hathaway: “Ahora tengo un hermoso niño de 11 meses al cual le pusimos Jack"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Anne Hathaway reveló el nombre de su segundo hijo en el programa estadounidense de Ryan y Kelly. Jack fue el escogido para su retoño más pequeño, el cual nació en noviembre del año pasado.

La estrella de Hollywood que le dio vida a la inolvidable Miá Femopolis en la pantalla grande también reveló que estaba embarazada cuando filmaba la película “The Witches”, de Roald Dahls, en la cual Anne se pone en la piel de la malvada bruja mayor de la película de los años 90.

“Ahora tengo un hermoso niño de once meses al cual le pusimos Jack, mientras filmaba la película Bruja todavía estaba embarazada así que técnicamente el está en todas las escenas”, explicó Hathaway en la entrevista.

Anne tenía dudas de que pudiera hacer el papel de la “Gran bruja” mientras estaba gestando a Jack ya que las escenas exigían mucho, además de quería mantener en secreto su embarazó por lo que utilizó algunos trucos para que los diseñadores de vestuario no se dieran cuenta.

“Recuerdo que en una ocasión me había comentado que quería utilizar un tipo de ropa que ajustara mi cintura y yo le dije que definitivamente no utulizaria eso porque no era mi estilo y que no me encontraba a mí misma”, conto la actriz.

La ganadora del Oscar por su papel en “Los Miserables” logró convencer al equipo de que si utilizaba vestuarios anchos no estaría limitada por la ropa, por lo que le buscaron un estilo cincuentero que le va muy bien dentro de la película.

Los dos hijos de la actriz son muy unidos y se llevan muy bien pese a que el mayor tiene cuatro años y Jack cumplirá su primer año.

“No hay enfrentamientos solo amor, ahora Jack tiene la edad suficiente para jugar algunos juegos de niño grande y eso hace que la relación de ambos sea mucho mejor y es realmente muy lindo”, dijo Hathaway.

Aunque Hathaway ha mantenido en secreto los detalles de su familia durante mucho tiempo, ella ha tenido una dura lucha personal con la infertilidad, por lo que su anunció en 2019 de que esperaba un bebé nuevamente tomó a todo por sorpresa.

Ella escribió: "Para todos los que están pasando por el infierno de la infertilidad y la concepción, sepan que no fue una línea recta para ninguno de mis embarazos".