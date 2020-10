¡Filtraciones! Atractivas para que sus desnudos se hagan públicos

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

No las dejan pasar ni por unos segun­dos. Las fi­guras feme­ninas de la farándula local y extranjera son siempre carne de cañón para per­sonas que están al acecho cuando una foto o video de desnudez se cuela en las re­des sociales por error, mal­dad de “haters” o la osadía de un paparazzi.

Esta exposición volunta­ria o como víctima de “ha­ters”, ha puesto a figuras dominicanas y extranjeras en el ojo mediático. El más reciente caso fue el de la ra­pera de origen dominicano Cardi B.

Los nombres son nu­merosos: Jessica Pereira, Chantal Medina y Michi Marín, Audris Rijo, Nas­hla Bogaert, Venya Caro­lina, figuran entre las do­minicanas o extranjeras

residentes en el país. Es­ter Expósito, Belinda, Kim Kardashian, Miley Cyrus, Anne Hathaway, Scar­lett Johansson, Britney Spears, entre las extran­jeras.

Caso Cardi B

El más reciente caso se registró hace dos sema­nas. La intérprete de “I like it”, Cardi B, subió “por error” una foto donde se muestran sus pechos al descubierto.

La cantante enseguida borró la publicación, pero ya era demasiado tarde. Varios de sus seguidores la habían tomado y repro­ducido hasta convertirla en un fenómeno viral.

“Señor, ¿por qué dia­blos tuviste que hacerme tan estúpida... ¿Por qué? ¿Sabes qué? No me voy a castigar por esto”, posteó la artista en su Twitter.

En República Domini­cana el caso más recien­te es la de la influencia­dora Chantal Medina, de quien a principios de este mes de octubre circuló en las redes sociales un video sosteniendo relaciones sexuales con un hombre.

“Sé que todos han vis­to el video mío que circula por ahí, no me avergüen­zo de nada, fue un error tampoco me siento orgu­llosa, pero más vergüenza debería darle a la persona que lo difundió…es un vi­deo viejo”, explicó.

Anne Hathaway fue víctima de la filtración de una fotos intimas jun­to con su marido. La ac­triz de “El Diablo Viste de Prada” se volvió viral lue­go de que se publicaran sus desnudos junto con su marido Adam Shulman.

En 2017 le pasó algo similar a Miley Cyrus, Ste­lla Maxwell y Kirten St­wart. Scarlett Johansson, una de las bellezas de Ho­lywood y reconocida por su fabuloso papel en “Los Vengadores”, tampoco es­capó a la filtració

LOCAL

Presentadora.

Uno de los casos más comentados le sucedió a la vene­zolana Jessica Pe­reira. Ella fue pro­tagonista de un es­cándalo cuando se difundieron sus fo­tografías posan­do en su cama des­nuda.

Mudanza.

En ese momento alegó que las fotos eran para su ma­rido y que con la mudanza que es­taba haciendo, de Nueva York a San­to Domingo, su te­léfono se extravió y alguien mal inten­cionado lo coló.