Julián Gil se encuentra en México tras perder custodia total de su hijo con Marjorie de Sousa

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El actor Julián Gil, quien perdió la custodia total de su hijo con Marjorie de Sousa, ya se encuentra en México, donde trabajará en varios proyectos, luego de terminar sus vacaciones con su novia Valeria Marin en Turquía.

El actor se integra a la producción de la nueva telenovela de Televisa "¿Qué le pasa a mi Familia?", donde no será el personaje principal.

El galán, de 50 años de edad, está devastado luego de perder la batalla legal con Marjorie de Sousa por la potestad para estar con el hijo de ambos.

De Sousa logró privar a Gil de la patria potestad de su hijo, avalada por una resolución que indica que el padre perdió todos los derechos sobre su niño, a quien no podía ver hasta que cumpla la mayoría de edad y lo busque por cuenta propia. Esto impide judicialmente que él pueda acercársele para hablarle o tan siquiera abrazarlo.

+ Pleito largo

El argentino reveló que Marjorie llegó´a pedirle casi 400 mil pesos por manutención de su hijo, sin contar los gatos de las niñeras y cuidadoras para cuando estén de vacaciones, una cantidad que el actor consideró excesiva para los gastos de un niño pequeño.

En el pleito, que parecía interminable, también se inmiscuyó la hermana del actor, Patricia Romosco, quien publicó un video donde figuraban todos los gastos detallados de Matías y el más caro es el de las niñeras, ya que en ellas gasta 50 mil pesos, seguido de chofer, 15,000 pesos; súper y pescadería 7,500 pesos; farmacia, 3,000 pesos; trabajadora doméstica, 6,200 pesos; entre otros.

Sumado a esto, Marjorie le exigió un plan de ahorro para la universidad de Matías en donde se tiene que depositar 2,500 dólares al mes con tipo de cambio actualizado.

Julian en una ocasión acusó a su ex pareja de traficar influencias y denunció que estaba recibiendo amenazas de alguien muy poderoso cercano a la actriz venezolana y que por esa razón decidió dejar México.

“Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder. ¿Por qué me fui de México? Me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión”, declaro el actor a través de sus redes sociales.

Gil quien ya se encuentra laborando en las mismas instalaciones que su ex esposa, confesó para el programa de “El gordo y La flaca”, de la cadena Univisión, que seguirá luchando a pesar de las circunstancias y que siempre llevará a su hijo en su corazón y es pera que cuando puedan reunirse de nuevo el niño no le tenga ningún tipo de rencor.

“Hay que seguir luchando, hay que seguir viviendo y en el caso de mi hijo, que me han estado preguntando sobre el tema de Matías, lo único que puedo decir es que hoy y siempre lo voy a llevar en mi corazón”, dijo con un semblante triste y tratando de contener la emoción.

Lo más devastador de todo el asunto es que Gil estará en a solo unos metros de Matías, pero las circunstancias legales no le permitirán verlo, algo que tiene muy mal al actor .

Marjorie y Julian habían peleado por la custodia de Matías y la manutención por tres años y debido a los fuertes desacuerdos entre los adultos su divorcio ha sido uno de los más controversiales, además de que se han sacado los trapos al sol en más de una ocasión.