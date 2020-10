Rafaelina Bisonó: Curso de locutora cambió su rumbo

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Rafaelina Bi­sonó no te­nía en men­te convertirse en periodista o presentadora de noticias. Desde que culminó sus es­tudios secundarios su norte siempre fue estudiar admi­nistración de empresas, de­bido a que su familia tiene negocios propios. Sin em­bargo, la vida tenía otros planes para ella.

“Todo comenzó cuando mi madre me instó a estu­diar locución porque veía mucho potencial en mí al hablar en público y en los actos de la escuela yo siem­pre era la que daba las alo­cuciones y lo hacía muy bien”, recuerda.

Siguiendo el consejo de su madre, se inscribió en la Escuela Otto Rivera.

“Cuando estaba termina­do el curso de locución me invitaron a un casting mien­tras estaba en una clase de maestría de ceremonia con Carlos Cepeda Suriel. Al principio me sorpren­dió porque yo estaba estu­diando administración, pe­ro cuando voy al casting me escogieron para lectora de noticias”, indicó Rafaelina a LISTÍN DIARIO.

Televida y Telemicrdo

A partir de ahí perma­neció cinco años trabajan­do en Televida, como lecto­ra de noticias. Allí aprendió mucho de lo que sabe acer­ca del mundo del periodis­mo. Luego entra a trabajar en Telemicro para el pro­grama “Zona 5”, en el año 2007, dedicándose a hacer reportajes.

En el 2010 sale de Televi­da y entra como lectora de noticias en la emisión ves­pertina de Telemicro y lue­go en la emisión estelar del mismo canal. En la actuali­dad es la noticiera de “4RD Noticias”, a través del Canal 4RD, en la emisión estelar, a las 8:00 de la noche.

Ella se fue enamorando de la televisión a medida que conocía más el mundo del periodismo y la comu­ nicación. “Cuando empecé en Zona 5 yo no solo que­ría quedarme allí haciendo reportajes, también quería ser presentadora de noticias en Telemicro y fue un poco difícil, pero nunca dejé de abogar por eso”, rememora.

Luego agrega: “Yo siem­pre le decía a todo el que yo entendía que podía ayudar­me mi deseo de ser lectora de noticias en el canal”.

En esos sueños duró to­do un año “hablando con los directores de prensa, tratando de conseguir una entrevista con el señor Gó­mez Díaz, hasta que un día alguien renunció y uno de los directores de prensa se acordó de mí y entré a la emisión vespertina y luego en la emisión estelar”.

Con la llegada del Covid -19 los canales locales se vieron obligados prescin­dir de parte de su personal y como Rafaelina tenía dos trabajos en la misma em­presa, Telemicro decidió de­jarla solo en “Zona 5”.

“Cuando me cancelan en medio de la pandemia a mí se me movió el piso y enton­ces empecé a llamar a to­do el que conocía de todos los canales del país, pero me decían que estaban en pandemia y que no estaban contratando”, dice.

Dos semanas después de mi cancelación “sorpresiva­mente alguien que renun­ció de Telemicro me llama y me dice que si me interesa­ba formar parte de los nue­vos talentos del canal cua­tro; yo le dije: -¿cuándo hay que iniciar?, no tengo que pensar nada”. Así se convir­tió en la cara nocturna de las noticias del canal 4.

MIRADA

Más mujeres.

La comunicadora en­tiende que se ha incre­mentado la presencia fe­menina en los noticieros dominicanos.

Su sentir.

“Estoy muy orgullosa de la nueva generación por­que antes había como un puñado de presenta­doras y actualmente eso ha cambiado, ahora es­tán surgiendo nuevos ta­lentos jóvenes que sirven de relevos y eso me en­canta”.