David Zepeda, un galán roto de amor

David Zepeda, conocido por su aparición en "Sortilegio", "Soy tu dueña" y otras telenoveas que lo llevaron al estrellato, reveló lo difícil que fue su rompimiento con Lina Radwan, quien fue su pareja durante diez años, además de que otra mujer ya le había roto el corazón cuando tenía 19 años.

“Vivíamos en el mismo edificio y consideraba a su familia como mía, conocía a su mamá, a su papá y de repente romper eso fue una circunstancia difícil. Fue una relación superbonita”, manifestó el actor sobre Lina, en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

El actor mexicano explicó que tanto Radwan como él, habían llegado a un punto en su relación en que las cosas no estaban funcionando y que ambos lo sentían, por lo que hablaron y tomaron la decisión de separarse, aunque siguen siendo amigos.

“El día que yo le dije: 'cachorrita necesito hablar contigo. Es que hace tiempo pasa esto y lo otro' yo pensé que se me iba a poner supertriste y dijo: 'yo también te quería decir lo mismito'. Entonces yo agradecí porque no hay una cosa más difícil que tú expresar lo que sientes y hacer daño y ver a una mujer deshecha", manifestó.

Zepeda y Linda todavía mantienen una relación de amistad y asegura que ambos son dueños de unos perritos que habían rescatado y que comparten los animalitos entre ambos, así como también sigue teniendo contacto con la familia de la joven.

+ A sus 19 años...

Sin embargo, Linda no es la única que le ha roto el corazón a este galán de telenovelas y es que cuando tenía 19 años una chica le partió el corazón, hecho que cambió su perspectiva.

“Ella tenía en ese tiempo 15 años y yo 19 años. A la distancia me puso el cuerno y ahí cambió mucha vida porque yo nunca había amado tanto como a ella y me hizo pedazos", indicó el actor.

Para David este hecho fue uno de los más dolorosos y fue algo que le hizo cambiar su perspectiva y dejó de ser tan inocente e intenso con sus relaciones.

“Yo cambié como la mentalidad de ya no ser tan buen niño con las niñas. Me sentí como más relajado. Antes era muy intenso, muy enamoradito y ya después como que me relajé un poco más y aprendí a conocer que la vida era más de disfrutar", explicó el actor de Vencer el desamor.

David, de 47 años, también dijo que dejó al gigante mexicano de las telenovelas Televisa, lo que le permitió protagonizar junto a Aracely Arámbula la segunda temporada de “La Doña”.

El artista dijo que se hicieron varios ajustes en su contrato y de repente hicieron varios cambios que llevaron a la televisora a rescindir de su contrato de exclusividad, a pesar de que le quedaban cuatro años.

En cuanto a los rumores de amorío entre Aracely Arámbula y él, dijo que no anduvieron en esos caminos del amor, pero que si son buenos amigos y que ella es una persona muy grata para él.