Wason Brazobán revela que se contagió de Covid-19 y el aceite de coco lo curó

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante Wason Brazobán reveló que se contagió del coronavirus, pero logró superarlo gracias al aceite de coco virgen, como lo sugieren los primeros experimentos de una investigación desarrollada en Filipinas.

El cantautor explicó que en el primer mes de la llegada del Covid-19 al país, en mazo pasado, resultó positivo, y buscando en redes sociales encontró el remedio en base a aceite de coco junto a un té de laurel, aplicando las dosis como lo recomendaban.

"Pues sí, lo hice y en menos de dos días estaba mucho mejor de las fiebres y la tos, y al tercer día estaba nítido", aseguró este lunes el artista.

Según él, como son productos naturales, "no tenía nada que perder".

El intérprete comentó que compartió la información en sus redes sociales, pero fue criticado porque él no era médico para recetar de manera público, a lo que señaló: "Es verdad que yo no soy doctor, pero esto me curó".

+ La investigación filipina

Al tocar el tema, hizo referencia a la información que habla de que el aceite de coco virgen ayuda a destruir el virus de la covid-19 por lo que puede ser útil como antiviral contra la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, según el Consejo Filipino para la Investigación y el Desarrollo de la Salud (PCHRD, en inglés).

El estudio de los efectos del aceite de coco frente a la covid-19 se realizó durante meses en fase experimental y ya ha comenzado los ensayos clínicos con 56 pacientes.

"Los resultados son muy prometedores, ya que no solo muestran que el aceite de coco, por sí mismo, puede destruir el virus, sino que también puede ser un mecanismo clave para regular al alza la respuesta inmune contra la covid-19", indicó en un comunicado Jaime Montoya, director del PCHRD.

Según una investigación financiada por el Departamento de Ciencia y Tecnología de Filipinas, los compuestos del aceite de coco virgen disminuyen entre un 60% y un 90% la carga vírica de la covid-19, además de reforzar la supervivencia celular, lo que implica que contribuye a reforzar la respuesta del sistema inmune.

Sin embargo, el PCHRD advirtió de que se necesitan más experimentos para determinar si una mayor concentración de compuestos de aceite de coco puede reducir aún más la tasa de replicación del virus que causa la enfermedad respiratoria de la covid-19.