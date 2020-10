Cardi B cierra su cuenta de Twitter tras las fuertes criticas por reconciliarse con Offset

Redacción Entretenimiento

Cardi B decidió eliminar su cuenta de Twitter, donde acumulaba más de 15 millones de seguidores, porque ha sido fuertemente criticada por reconciliarse con su esposo Offset tras haber pedido el divorcio.

La rapera se molestó con sus seguidores y a través de un “live” en Instagram criticó que sus fanáticos quieran dirigir su vida personal.

“Un montón de jóvenes de 15 años diciéndome cómo vivir mi vida, como si fuera una madre Ariana Grande o algo así como si viniera de Disney o algo así “, dijo la artista de origen dominicano.

De acuerdo a Billboard, la cantante expresó que se siente frustrada por los tuits de sus seguidores que la criticaban y acosaban. Asimismo, está cansada de tener que explicarse continuamente.

"No expuse mi divorcio, un ma*&%# secretario de la corte lo hizo. Y como la gente está haciendo rumores, 'Oh, este tipo tiene una niña embarazada', esto y aquello, tengo que hacerlo. Abordarlo”, explicó en el video el sábado pasado.

La intérprete de “Money” también se quejó de los comentarios ofensivos que le han dejado los seguidores a su esposo y padre su hija.

"Ustedes quieren estar acosando a este nigga. Hermano, si soluciono las cosas, ¿por qué van al Twitter de este nigga para acosarlo? Jodido sentido", dijo

Finalmente, expresó que Offset no es el único problema que existe y en realidad su matrimonio es una de las cosas que menos le preocupan actualmente: “Todos quieren llamarse fanáticos, no me importa un carajo. Estoy cansada de eso”.

Los famosos se vieron muy acaramelados y felices hace una semana en el cumpleaños de Cardi, incluso Offset le regaló a la rapera un Roll Royce y varias joyas, desde ese momento los comentarios y las crticas empezaron a rondar a la feliz pareja.

Debido a que hace tan solo un mes que salió la noticia que se estaban separando. Según trascendió, Cardi interpuso la demanda del divorcio a su esposo por supuestas infidelidades, que aunque no es la primera vez que sucede, la artista decidió volver a perdonarlo.