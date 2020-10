Univisión suspende “Tu cara me suena” hasta nuevo aviso tras contagios de Covid-19

Redacción de Entretenimiento

El canal Univision anunció este viernes la suspensión por tiempo indefinido del programa concurso "Tu cara me suena" debido a un foco de coronavirus que ya ha afectado a cuatro de los ocho concursantes.

El anuncio fue hecho por la producción del programa en las redes sociales y también lo confirmó uno de los dos presentadores, Rafael Araneda, en el programa "Despierta América".

“Univisión y el equipo de producción de Tu cara me suena ha tomado la determinación de poner en pausa el programa, por lo tanto la emisión de este domingo y las futuras emisiones quedan en pausa hasta que estemos en una situación normalizada”, informó Araneda.

Esta semana, la cantante Melina León, la actriz mexicana Sandra Echeverría y el colombiano Llane hicieron público el diagnóstico positivo al coronavirus.

“Como hay algunos compañeros de trabajo lamentablemente contagiados, la prioridad de la compañía y la compañía Univision toma la decisión y me pide que esta mañana se los comunique”, añadió.

+ Melina León, interna

Melina León fue hospitalizada la noche del jueves en la ciudad de Miami para tratar los síntomas a causa de la enfermedad, luego de presentar un cuadro por pulmonía viral. La intérprete se mudó temporeramente en septiembre a la ciudad de Florida para participar del reality.

Hace dos días la actriz Sandra reveló el diagnóstico, y confesó sentir fiebre, dolor de espalda, tos, asfixia, debilidad y taquicardia, entre otros.

La cadena Univision había estrenado el concurso de competencia sin público y bajo la conducción de Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda.

+ El concepto del programa

"Tu cara me suena" es un concepto muy exigente en el que ocho artistas compiten en el nombre de organizaciones de caridad, interpretando a figuras icónicas de la música en momentos muy especiales de sus carreras.

Durante el programa los concursantes deben mantenerse "en personaje", incluso durante los momentos en los que no estén cantando. Su momento en el escenario será inspirado en un episodio inolvidable de la carrera de estas personas.

"Tu cara me suena" es un formato creado en España en 2011 por Antena 3 y exportado a casi 40 países, entre ellos Estados Unidos, donde ya tuvo la versión en inglés "Sing Your Face Off".

Los concursantes de la versión de Univision son las estrellas de telenovelas Sandra Echeverría y Chandal Andere, los cantantes y actores Pablo Montero, Gabriel Coronel y El Dasa, los cantantes Melina León y Llane y la conductora de Univision Francisca Lachapele.

Sus trabajos son juzgados por Charytín Goyco, Kany García, Jesús "Chuy" Navarro y Angélica Vale. Esta última también será una especie de "gurú" de la imitación.

Araneda, Goyco, Coronel, García y Lachapel son residentes en Miami. Sin embargo, el resto del elenco se trasladó a la ciudad estadounidense, al igual que Vale, desde otras partes de Estados Unidos y México.