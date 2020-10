Aylín Mujica revela que fue secuestrada en México: “Pensé que me iban a matar”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz cubana Aylín Mujica fue victima de un secuestro exprés durante su último viaje a México.

La también conductora relató la amarga experiencia en el programa “Suelta la sopa”. “Me ponen una navaja entre las piernas y me dice ‘no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero’, y me estuvo dando vueltas por muchas horas para sacar dinero de diferentes tarjetas”, narró a punto de romper en llanto.

Mujica reveló que mientras estuvo secuestrada temió por su vida.

“Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar, pensé que…. ¡Ay no! ...”, dijo sin poder terminar la entrevista y comenzar a sollozar.