Telemundo propuso seguir pagándole a Carolina Sandoval para que no aparezca en la competencia

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Desde que Carolina Sandoval salió de “Suelta la sopa” son muchas las cosas que se han dicho. Ahora la presentadora venezolana ofreció una entrevista y dijo que desde el año pasado no se sentía a gusto en el programa y que Telemundo le propuso seguir pagándole hasta finales de año solo para que no aparezca en la competencia.

En exclusiva con la revista Tv y Novelas, “La Venenosa” dijo que la cadena de habla hispana en Estados Unidos pretende pagarle sin aparecer en las pantallas, pero que no lo va aceptar y ni siquiera está considerando la propuesta.

Al ser cuestionada sobre si le dolió que no la llamen para conducir la conductora expresó: “Depende de lo que llames dolor. Dolor cuando mi papá se murió, eso sí es dolor. Ellos (Telemundo) no dejaron de llamarme; de hecho, me están ofreciendo un contrato para que me quede de aquí a que termine el año, pero no en pantalla; ellos no me quieren en otro lugar de competencia, quieren que yo firme ese documento para simplemente tenerme, pero no al aire”.

Sandoval, quien salió del programa de farándula a finales de junio porque se negó a ir a grabar a los estudios de la televisora para no contagiar a su madre del COVID-19, confesó que desde finales del año pasado se dio cuenta que había cosas que no iban de la mano con sus intereses.

“Antes de la pandemia había cosas que no iban de la mano con mis intereses, yo ya no quería hablar de un tema 30 segundos, tener que competir por hablar y llevar la contraria, así no estuviera en contra; yo ya no quería seguir en la dinámica de tener que ser la mala de la historia sólo por llamarme La Venenosa”, dijo la comunicadora.

También dijo que su error fue no haberse ido hace tiempo “cuando empecé a volar, que me les hice más grande de lo que ellos pensaron, porque me subestimaron. Lo digo con todo el respeto, no con resentimiento”.

Sobre si está demandando a Telemundo, la presentadora lo negó solo que se está encargando “es de hacer lo que tienen que hacer todos los talentos antes de entrar en televisión: cuando vayas a firmar un contrato, tienes que buscar un abogado, así no tengas dinero”, expuso.

Tras salir de Telemundo, Carolina conduce su propio programa a través de Instagram, donde cuenta con 2.5 millones de seguidores.