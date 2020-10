Danna Paola confiesa que se escuda bajo su “Mala Fama” de todo lo que se dice sobre ella

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo RD

A la actriz y cantante mexicana Danna Paola la han vinculado sentimentalmente varias veces con algunos artistas del espectáculo, lo que ha traído polémicas, dimes y diretes en las redes sociales. Su más reciente polémica fue cuando la vincularon con Sebastián Yatra y hasta la acusaron de ser la razón por la cual el reguetonero terminó con la cantante argentina Tini Stoessel.

A pesar de que Danna ha negado que tenga una vinculación amorosa con el colombiano, Tini volvió a revivir la polémica y el drama, cuando posteó una frase en su cuenta de Twitter por su sencillo promocional “Duele”, publicación que vinculaba a Danna Paola.

“Ahora ya entiendo su mala fama..., pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele”, escribió en su cuenta de Twitter. La frase recordó el exitoso tema musical de la actriz de Élite.

Mala Fama es el sencillo parte de su álbum “Sie7e”, lanzado a principios de este año, la canción es también el escudo con que la actriz se cubre cuando los medios empiezan a hablar de sus supuestos amoríos con famosos y así lo confesó al programa de farándula Suelta la Sopa.

“Me escudo con mi canción porque es lo mismo de siempre, me van a inventar hasta que si salgo con… ven, ven a tomarte una foto conmigo y salgo con él. Hasta con Christopher Uckerman por comentarme una foto en Instagram”, declaró para el programa de Telemundo.

Danna Paola aseguró que para ella es muy importante mantener sus relaciones sentimentales en privado, ya que es algo muy personal que desea atesorar.

“Está bien cool que me quieran ver con alguien, pero creo que es algo muy personal que uno se guarda y lo único que queda privado, pero para nada, la verdad es que con Sebastián, justo acabamos de lanzar la versión acústica de No Bailes Sola, que acabamos de hacer hace días que me tiene muy feliz”, manifestó la actriz.

La intérprete de “Oye Pablo”, indicó que no deben forzarse las relaciones sentimentales y que no apoya el enfrentamiento entre mujeres y que debería haber más colaboraciones entre ellas para fomentar el crecimiento del género.

“Yo respeto muchísimo a Tini, a Karol G, Becky G, a Lali, ahora con Lola y Denisse hice una canción que se llama Santería, quitemos un poco eso... No pongamos a favor la pelea entre mujeres en la industria, al contrario, debería haber más entre mujeres para seguirnos posicionando en los charts. Yo creo que se trata de eso, enfocarnos y dejar de hacer chisme”, concluyó la artista mexicana

Danna indicó que es súper reservada con sus relaciones personales, pues es algo privado y que le gusta reservar para ella sola, además reveló que está saliendo con una persona y por esa razón merece respeto.

“Soy súper reservada con mis relaciones personales porque es algo que me que para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas pero yo no. Actualmente estoy saliendo con una persona y no es Sebastián Yatra”, indicó la mexicana.

Las especulaciones crecieron cuando Stoessel y el intérprete de "Devuélveme el corazón" confirmaron su ruptura en mayo pasado, lo que provocó cientos de críticas hacia Danna Paola, quien durante meses se ha encargado de aclarar que la única relación que tienen es laboral y de amigos.

Tras varios meses del escándalo y el estreno de "No bailes sola", su colaboración con Yatra, fue la misma Danna Paola quien fue contundente para frenar los ataques en su contra y explicar que actualmente sale con alguien.