Eugenio Derbez sigue dolido con su ex por quitarle la patria potestad de su hijo José Eduardo

Redacción Entretenimiento

El actor Eugenio Derbez no puede dejar de menciona a su ex, Victoria Ruffo y es que el productor de la familia peluche confesó en una entrevista que no lo hace adrede, pues todavía se siente muy dolido con la “Queen” de las telenovelas mexicanas por quitarle la patria potestad e impedirle ver a su hijo José Eduardo.

En varias ocasiones el actor llegó a disfrazarse para poder acceder a la casa donde vivía su ex y el político mexicano Omar Fayad, exponiéndose a que el cuerpo de seguridad le capturara y tuviera que enfrentar problemas con la justicia, Derbez lamenta mucho todos los años que paso alejado de su hijo.

Eugenio aseguró que esa es una de las razones porque siempre hace bromas de la madre de José Eduardo o porque siempre la menciona, cosa que le ha traído muchos problemas y polémicas, a pesar de que su actual pareja Alexandra Rosaldo le ha aconsejado que ya deje de mencionarla.

“La verdad Ale me dice que ya deje de mencionarla, pero lo hago porque soy muy bromista y me sale sin querer. Pero detrás de eso hay un gran dolor profundo porque no creo que haya nada más doloroso que lo que yo vivi con José Eduardo”, indicó el actor.

Eugenio califico esa etapa de su vida como el pasaje más doloroso y que ningún padre debería vivir lo que el vivio al no poder compatir con su hijo los primeros años de su vida.

“Para mí fue un dolor tremendo que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, porque ni siquiera tenía acceso porque me quitaron la patria potestad por ciertas razones y ni siquiera podía acercarme a la casa de José Eduardo, pero yo quería decirle hijo no soy yo, estoy aquí, quería explicarle tantas cosas, pero él estaba muy pequeño “,indicó Eugenio.

El actor y productor mexicano expresó que fue algo muy frustrante porque de un momento a otro victoria Ruffo cambio de casa, teléfono y el niño no volvió a saber de él.

Luego de relatar sus vivencias cuando perdió la patria potestad, Eugenio Derbez instó a los padres a que dejen a los niños fuera de sus problemas y que al no dejarle ver a sus hijos le están haciendo mucho daño tanto a los pequeños como al padre o la madre.

“Cuando veo que no les dejan ver a sus hijos, ya sea mamas o papas solo digo que no lo hagan porque es el peor daño que se le puede hacer a un niño. Una cosas es el pleito entre los padres y otra cosa ser padres, dejen que sus hijos vean a sus papas o mamas por favor”, explicó el actor.

La relación de José Eduardo y Eugenio es bastante sólida y se llevan muy bien, ademas de que tienen gustos muy similares eso quedó demostrado en el reciente viaje que hicieron hacia Marruecos el cual lo convirtieron en una serie para la plataforma streaming de Amazom Prime.