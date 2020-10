El mensaje de William Levy y Elizabeth Gutiérrez tras el accidente de su hijo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Los actores William Levy y su esposa Elizabeth Gutiérrez hablaron por primera vez sobre el accidente de su hijo, Christopher Levy, quien hace unos resultó herido cuando un carro de golf en el que viajaba se volcó.

La pareja reaccionó a los mensajes de apoyo que han recibido de parte de sus amigos cercanos y seguidores ante la tragedia.

“Gracias a todos los que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como familia. Que Dios sane a Christopher y los demás muchachos completo y rápidamente. Sabemos que Dios estuvo ahí con él y los demás niños, y no tenemos más que palabras de gratitud a Dios, que nunca nos falla”, reza parte del mensaje que compartieron ambos intérpretes en sus respectivas cuentas de Instagram.

Las palabras de los padres dejan entrever que al momento del accidente el adolescente de 14 años, no iba solo, sino que estaba acompañados de más amigos, quienes también resultaron afectados.

Además de compartir el mensaje de agradecimiento, Elizabeth publicó en su perfil de Instagram un video de hace unos años, cuando ‘Tophy’ era un tierno niño y lo acompañó con las palabras cargadas de sentimiento.

“Te amo mi niño lindo… mami y papi ¡siempre van a estar a tu lado! ¡Y vamos a vencer con el favor de Dios! ¡Te amo con mi vida! ¡My lil man!! You are so strong and loved by God! @christopherlevy thank you thank you thank you”, escribió la actriz.