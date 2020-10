¡Cines abren hoy!: Dispuestos a luchar contra el Covid-19

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

A lo largo de su historia el cine ha tenido que luchar con la llegada de la televisión, el monstruo de la piratería y las plataformas digitales, pero la magia del séptimo arte y la experien­cia que se vive en una sala siempre ha terminado im­poniéndose.

Este año su guerra ha si­do contra la pandemia del coronavirus Covid-19, y a partir de hoy el público vol­verá a revivir la experiencia en una sala, esta vez con el protocolo que obligan los tiempos.

Zumaya Cordero, geren­te de operaciones de Ca­ribbean Cinemas en el país, está convencida de que la experiencia ante la panta­lla grande nunca desapare­cerá.

El ritual social y cultu­ral que implica una proyec­ción, el esplendor, el sonido, la imagen y poder disfrutar de una película en el forma­to que fueron concebidas siempre será un arte vivirlo, asegura ella.

“Desde hace siete me­ses estamos trabajando en nuestro regreso, desde mantener el equipo, buta­cas, vestíbulos, sanitarios y todos los espacios en gene­ral en óptimas condiciones de mantenimiento, limpie­za y sanitización”, expuso Zumaya.

Guadalupe, Aruba, Trini­dad y Tobago, Puerto Rico, Bolivia y Panamá son de los países de la región que han permitido al público regre­sar a las salas de cine.

Salas por mitad

Para esta reapertura se estará trabajando con un 50 por ciento de capacidad de asistencia, debido que el protocolo exige dos butacas de por medio y una fila de­lante y atrás vacía. “Además para evitar aglo­meración de personas se implementó la venta de bo­letas digital y la venta del Candy Bar. También estare­mos tomando 45 minutos entre las tandas para higie­nizar y desinfectar las sa­las”, adelantó.

En cartelera para ver

En el país Caribbean Ci­nemas regresa con los es­trenos de “The Hunt”, “The Secret”, “I Still Believe” e “Invasión”.

“The Hunt” es la pelícu­la de suspenso dirigida por Craig Zobel y protagoni­zada por Betty Gilpin, Em­ma Roberts, Justin Hartley, Glenn Howerton y otros. También estarán las cin­ tas de reestreno, que no lo­graron completar su pro­yección porque salieron en medio de la pandemia, co­mo “Invisible Man”, “Sonic The Hedgehog”, “Onward”, “Bloodshot”, “Joker” y “Birds of prey”.

Al llegar a los cines al asistente se le tomará la temperatura. El uso de mas­carilla será obligatorio, todo el tiempo. Además del cum­plimiento de distanciamien­to físico, los asientos serán numerados, a más de un metro de distancia.

Se ha mejorado la plata­forma de venta online, tan­to para taquilla, numera­ción de asientos y venta en el “candy bar”, indica. Co­mo empresaria e inversio­nista del cine dominicano, Zumaya defiende la inver­sión en el cine local y, aho­ra, durante la pandemia, Caribbean fue de los prime­ros en comenzar a rodar en la región “La vida de los re­yes”, que protagonizan los humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

“Para la filmación conta­mos con el apoyo de los in­versionistas y rodamos con estrictas medidas de higie­ne. Tuvimos un equipo de más de cien personas y no tuvimos ni un solo caso po­sitivo de coronavirus”, dijo.

Zumayara agradeció el apoyo de la Dirección Gene­ral de Cine, que dirige Yve­th Marichal. “Se ha conti­nuado con los rodajes de películas nacionales y de in­versión extranjera”.

Rodajes sin completar

La productora reveló que debido a la pandemia que­daron “varadas” 30 pelícu­las dominicanas sin estre­nar, todas terminadas solo esperando fechas para el es­treno.

El próximo 15 de octu­bre llegará a las salas la cin­ta dominicana “Mis 500 lo­cos”, de Leticia Tonos.

“La reapertura de los ci­nes moviliza el comercio que está alrededor, en las plazas. Con los cines funcio­nando afecta positivamen­te a los restaurantes, bares y venta de comida y bebida del lugar”, dijo Zumaya.

INFORMACIÓN

Tandas, horarios.

Las salas se abrirán de lunes a viernes a las 3:20 y 6:40 de la tarde. Sába­dos y domingos a la 1:00 pm. y la última tanda se­rá a la 4:40 de la tarde.

Cines disponibles.

En esta primera fase es­tarán operando los cines Downtown Center (in­cluyendo VIP), Galería 360, Megacentro y Ci­nema Centro Cibao, en Santiago. EL15 de octu­bre abrirá La Marina en Casa de campo. Más lue­go los demás.