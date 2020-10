Andrés García confiesa que no le dejará herencia a sus tres hijos

Redacción Entretenimiento

Hace unos días Andrés García confesó que siente que se encuentra en la antesala de la muerte por eso ha empezado a vender sus propiedades, pero no piensa heredarle nada a ninguno de sus hijos.

Aunque a muchos le cuesta aceptar esta decisión, el artista de origen dominicano dijo esta idea no es con la intención de dejar a sus descendientes desamparados, sino con el fin de que sus tres hijos puedan salir adelante por ellos mismos.

El retirado actor dijo al programa Ventaneando que sus hijos no necesitan que les deje nada: “Andresito tiene su vida hecha en Miami, no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades, no necesita que yo le de nada, al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que ya tiene”.

Leonardo, Andrea y Andrés Jr. son los tres hijos que el actor ha procreado de sus diferentes relaciones, con Sandra Vale llegaron Leonardo y Andrés; y posteriormente con Fernanda Ampudia, procreó a la actriz y presentadora Andrea García.

El actor, quién a lo largo de su carrera ha participado en televisión, cine y teatro, contó cuáles son las propiedades que posee.

“Me queda El Castillo, El Bosque, me queda esta (su casa de Acapulco) son tres o cuatro propiedades grandes”, comentó el veterano actor, quien también dijo que la finca que tiene en el Ajusco ya tiene un posible comprador, con quien hizo un contrato de compraventa, que consiste en que si en tres años él todavía vive, la desaloja.

El histrión dijo hace unos días que siente que se encuentra cerca del final de su vida e inclusive consideró ya la forma en la que, si tarda demasiado, pueda encontrar la manera de morir en caso de que no sea de muerte natural y una de esas formas podría ser un duelo a balazos con algún conocido.

“Todo el mundo se muere entre los 70 y 80 y parece que voy a llegar a los 80, pero ya empiezo a pensar en cómo será la salida. Yo quisiera una salida bonita, aunque en esa cosa no es cuando uno quiera o como uno quiera, sino cuando Dios quiera”, dijo García.