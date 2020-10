La India Canela: “La pandemia ha sido un golpe bajo para los artistas”

Santo Domingo, RD

La merenguera típica la India Canela, quien fuera reconocida como “Estrella por Siempre”, calificó de “golpe bajo” la pandemia del coronavirus que ha cobrado la vida en la República Dominicana de 2 mil 134 personas y más de 114 mil infectados con el virus.

“Ha sido un golpe bajo para nosotros los artistas, y toda la gente que vive del entretenimiento y el espectáculo. He tratado de estar en la casa, no es fácil este confinamiento, y estar sin trabajo señores no es fácil desde el mes de marzo”, sostuvo durante una entrevista en el espacio sabatino ‘Pégate y Gana con el Pachá’.

De acuerdo a un comunicado de prensa, La India lamentó la situación en la que se encuentran en la actualidad los músicos en el país, a su entender, “yo he podido resolver las cosas más importantes en mi casa; pero también conozco muchos músicos que viven del trabajo del día a día, de tocar una fiesta una vez a la semana, a esas personas las tengo colgada en mi corazón”.

En ese sentido, la merenguera típica dijo estar confiada en que pronto “saldremos de esto, de que esta pandemia va a pasar y pedirle a Dios que nos proteja a todos”.

La cantante ha aprovechado el tiempo del confinamiento para, además, de hacer oficios, estudiar por lo que está haciendo una maestría en Psicología General de manera virtual. No ha descuidado a sus fanáticos a través de las redes sociales.

La acordeonista aprovechó el momento para referirse al fallecimiento, en un accidente de tránsito de su hijo de 21 años Hándel Gutiérrez Hernández, al tiempo, que puntualizó que es lo más “grande” que le puede pasar a una madre pese a que han transcurrido cinco años de aquel fatídico momento.

“Pienso que lo más grande que le puede pasar a un ser humano, en especial a una madre, es la pérdida de un hijo”, dijo con voz entrecortada. Agregó que “al principio fue devastador para mí. Yo pensé, en un momento, que jamás podría volver a tocar un acordeón y hacer música. Tengo que agradecer a tantas personas que oraron por mí. Al principio, yo me revele contra Dios, es algo normal. Pero después fui entendiendo que nuestro padre celestial nos entregó su hijo”.

La artista, con tres décadas en la música típica, felicitó a los cantantes que han estado realizando conciertos virtuales durante el tiempo del Covid19.

Pégate y Gana con el Pachá, en su nueva temporada y rumbo a sus nueve años, se transmite todos los sábados por Color Visión (canal 9) para el territorio dominicano; mientras que para los Estados Unidos llega por Televisión Dominicana en horario de 12 a 4 de la tarde.