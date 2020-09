Mariah Carey confiesa que su hermana la drogó e intentó venderla a un proxeneta a los 12 años

Redacción Entretenimiento

Mariah Carey es una de las divas del pop más reconocidas a nivel mundial. Su vida lujosa y llena de excentricidades rara vez muestra lo que hay detrás de esa figura de éxito, en su libro “The meaning of Mariah Carey” revela varios detalles de su tormentosa infancia y algunos de su matrimonio con el productor Tommy Motola, actual marido de Thalía.

La intérprete de “My All” dijo que sufrio Buyilling cuando estaba en la escuela debido a su ascendencia afroamericana por parte de su padre, lo que provocó muchos conflictos entre sus compañeros de clase, la artista confesó que en más de una ocasión la escupieron, agredieron verbalmente y la golpearon entre un grupo de niñas.

“Esta no fue la pelea de niñas mezquinas de jardín de la escuela. Fue un asalto premeditado violento y tortuoso por parte de chicas a las que llamé mis amigas”, dijo Carey.

La diva también contó que sufrió violencia domestica de parte de una de las parejas de su madre y sus hermanos, en una ocasión su hermano golpeo a su madre tan fuerte que Carey se asustó y tuvo que llamar a un amigo de la familia para que avisara a la policía.

En otra ocasión la cantante reveló que su hermana, Alison, la drogó con valium, trató de venderla a un proxeneta y le provocó quemaduras de tercer grado, cuando Mariah tenía solo 12 años de edad, pero que fue salvada por un adulto mayor.

“Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”

Luego de eso una de las parejas de su madre la amenazó con mutilarla y meterla a un refrigerador: “Te voy a cortar en pedazos y te voy a meter en el refrigerador”, fueron las palabras del padrastro de la cantante.

Carey dijo que la conducta de su hermana se debió a su adicción a las drogas, además resaltó que su pariente se casó muy joven y que a pesar de que ella ha tratado de ayudarla, Alison no coopera con su tratamiento, por lo que la cantante la etiqueta como un caso perdido.

“Pero incluso con recursos sustanciales, no hay forma de rescatar a alguien que no se da cuenta de que se está quemando”, explicó Carey.

La cantante destacó en este libro que su carrera, en gran parte, tiene éxito al impulso que recibió de su ex esposo Tommy Mottola, pero también aceptó que mientras se mantuvo a su lado padeció ansiedad porque la personalidad del productor es “densa y opresiva” y sus actividades fueron controladas de manera extrema.

“Al principio caminaba sobre cáscaras de huevo. Luego se convirtió en un lecho de clavos y al final en un campo minado. Nunca supe cuándo o qué lo haría estallar, y la ansiedad era implacable”, aseguró la cantante.

Mariah Carey termino su matrimonio con el productor cuando le fue infiel con el jugador de los Yankees Derek Jeter y luego de que Mottola tuviera una actitud violenta con ella, al amenazarla con un cuchillo de mantequilla.

La separación tuvo consecuencias hacia la carrera musical de la diva, pues el productor se aseguró de mover sus influencias para que su ex pareja no encontrara ningún contrato en la industria musical.