Marvel quiere que Keanu Reeves sea su Moon Knight (Caballero Luna)

El casting para Moon Knight (Caballero Luna) está en marcha y Marvel aspira a contar con un protagonista de auténtico lujo. Los últimos rumores apuntan a que Disney quiere fichar a Keanu Reeves para interpretar al personaje principal de la ficción que verá la luz en su servicio de streaming.

Así lo ha revelado The Illuminerdi, que afirma que Kevin Feige y compañía ven a Reeves como el protagonista perfecto. El estudio no ha confirmado la noticia y, según la convocatoria de casting, está buscando "un actor de entre 40 y 50 años para interpretar a Spector, un veterano canoso convertido en mercenario".

El promedio de edad de Spector es mayor en comparación con los otros héroes del Universo Cinematográfico de Marvel como Capitana Marvel (Brie Larson), Spider-Man (Tom Holland) o Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Sin embargo, Reeves rebasa ligeramente este rango, ya que acaba de cumplir 56 años este mes de septiembre.

Parece que Reeves está en el punto de mira de Marvel desde hace tiempo, tal como desveló Feige. "Hablamos con él para casi todas las películas que hacemos. No sé cuándo o si alguna vez se unirá al UCM, pero queremos encontrar la manera correcta de hacerlo", dijo a ComicBook.com.

Al margen de los deseos de Marvel, queda por saber si Reeves estaría disponible para el rodaje de Moon Knight. El intérprete está actualmente grabando Matrix 4 y próximamente rodará la cuarta y quinta entrega de John Wick, la cinta Rally Car y la miniserie Rain.

Moon Knight está actualmente en desarrollo y se espera que la producción arranque a finales de 2020. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de este proyecto que se suma al resto de serie de Marvel que se preparan para Disne+. La primera en llegar será Bruja Escalarta y Visión (Wandavision), que se estrenará antes de fin de año. Le seguiran The Falcon and the Winter Soldier, Loki, She-Hulk, Hawkeye, Miss Marvel y un nuevo proyecto protagonizado por Samuel L. Jackson como Nick Fury.