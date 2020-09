Selena Gómez se siente orgullosa de la cicatriz que le dejo su última cirugía

Redacción Entretenimiento

Selena Gómez ha estado enfocada en ella misma en esta cuarentena, la Intérprete de “Rare”, la aceptación ha sido su principal propósito y es que ahora mostro la cicatriz de su trasplante de riñón al lucir un bonito bañador de color azul diseñado por su amiga Theresa Marie Mingus.

A través de una publicación de Instagram, Gómez se sinceró con sus fans y conto que había tratado de tapar esa cicatriz con cientos de cosas y productos, pero que ahora se siente orgullosa de mostrarla.

“Cuando recibí mi trasplante, yo recuerdo que fue muy difícil para mí mostrarla. No quería que apareciese en fotografías, por eso usaba ropas que la cubrieran. Pero ahora más que nunca me siento segura de quien soy y de todo lo que tuve que enfrentar. Ahora me siento orgullosa de mi cicatriz”, escribió en su Instagram Gómez.

La cantante tambien elogio a su amiga Theresa Marie Magnus por crear prendas de ropas que se ajustan a todo tipo de figuras femeninas, lo que fomenta a que las mujeres se sientan más seguras de ellas mismas.

“Felicitaciones por lo que estás haciendo por todas las mujeres, el mensaje es justamente ese… Todos los cuerpos son hermosos”, indicó la intérprete de Boyfriend.

La cicatriz fue fotografiada por primera vez en 2018 por paparazzis que la captaron vacacionando en Australia. La cantante se encontraba en un yate y estaba usando un traje de baño de dos piezas en el que se pudo ver la cicatriz.

La actriz habló por primera vez de su trasplante en una entrevista con la periodista Savannah Guthrie, en el “Today Show”. Ahí tanto ella, como Francia Raisa, quien le donó este órgano, hablaron acerca de las operaciones a las que cada una fue sometida.

Selena Gómez fue sometida a una cirugía de emergencia luego del trasplante de riñón ya que el órgano se estaba volteando en el interior de la estrella, la ex chica Disney estuvo en el quirófano por seis horas donde su amiga Francia Raisa tuvo mucho temor de perderla.

“Me rechinaban los dientes. Estaba volviéndome loca. Fue una cirugía de seis horas que tuvieron que hacerme, aparentemente una de las arteria se volteó. Estoy muy agradecida de que haya personas que saben qué hacer en esa situación”, indicó Gómez a Today Show en el 2017.