Kelly Osbourne revela que se sometió a cirugía para bajar de peso

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo RD

Kelly, la primogénita de los Osbourne, consiguió su fantástica figura gracias a un cambio en su estilo de vida y a una cirugía de manga gástrica, con la cual perdió casi 40 kilos.

“Me hice una cirugía y no me importa lo que la gente tenga que decir al respecto. Lo hice y me siento orgullosa de ello, lo que digan los demás no me interesa”, dijo la celebridad de Hollywood.

Kelly explicó que no hay que sentirse avergonzados por tener que recurrir a las cirugías para perder peso, además aclaró que la manga gástrica conlleva un compromiso enorme, porque es necesario mantenerse haciendo dieta y ejercicio para no subir nuevamente de peso.

“Con este tipo de cirugía si no te mantienes haciendo ejercicio y no comes bien, entonces aumentas mucho de peso. Por eso debes cuidarte. Este tipo de cirugía lo que hace es llevarte en la dirección correcta ”, indicó Osbourne.

La actriz y cantante británica de 35 años dijo que su proceso de cambio inició cuando tuvo que acudir a terapia para dejar su adicción y aseguró que esta es algo imprescindible para las personas que estén considerando someterse a ese procedimiento quirúrgico.

“Tuve que arreglar mi cabeza antes de arreglar mi cuerpo, es imposible entrar en esto si no tienes una mente sana”, dijo Kelly a Hollywood Raw.

Luego de dos años de su procedimiento, Kelly se siente mejor que nunca y dice es la mejor decisión que ha tomado en su vida, aunque asegura que todavía sigue luchando con sus demonios.

“Todavía cometo errores. Me caigo y me vuelvo a levantar. La cirugía no resuelve todos tus problemas, no es una solución rápida”, manifestó la celebridad.

Osbourne tambien reveló que el ciberacoso y los comentarios negativos sobre ella y su apariencia física la llevaron a dejar de trabajar en la industria del Entretenimiento, pues cuando estaba gorda nadie quería trabajar con ella a pesar de su talento, situación que la hirió mucho.