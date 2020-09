Hony Estrella: En su regreso a la televisión será la presentadora de “MasterChef RD”

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Tras un tiempo fuera de la tele­visión, la multi­facética artista Hony Estrella regresa a la pantalla chica como presentadora de la tercera temporada amateur del popular programa de te­levisión “Masterchef Repú­blica Dominicana”.

En una exclusiva con LIS­TÍN DIARIO, la comunica­dora compartió todos los detalles de esta nueva aven­tura en la que se embarca y que el público podrá disfru­tar a final del mes de octu­bre por Telesistema, canal 11.

Hony, quien participó en la primera y única versión de “Masterchef Celebrity” que se ha realizado en el país, expresó que está feliz de poder que su regreso a la televisión sea en este pro­grama.

“Es un proyecto muy lin­do. M hija es fanática de MasterChef de todos los países, los ve todos y ade­más participé, es una expe­riencia doblemente satis­factoria porque yo estuve del otro lado de la cocina, del otro lado de la estufa y yo sé lo que se vive, lo que se pasa y sé que es muy real. Yo sé básicamente lo que va a pasar el participante y lo que va a vivir, entonces, me podré identificar perfec­tamente con ellos y no sim­plemente voy a llegar co­mo presentadora allá, sino que yo tuve la experiencia en ese sentido”, dijo Hony a LISTÍN DIARIO.

El programa, que tiene previsto su estreno a final de octubre, trae la novedad del regreso del chef Saverio Stassi junto a los destaca­dos cocineros Inés Páez Nin (Chef Tita) y Leandro Díaz, formando nueva vez la fa­mosa tripleta que cautivó a los seguidores de este reali­ty en la primera temporada.

Las audiciones para los participantes se hicieron en esta ocasión de forma virtual adaptándose el for­mato a las nuevas medidas, concluyendo las mismas a principios de septiembre. El rodaje de los capítulos se inició a grabar a principios de semana.

Estrella explicó que este programa de temporada le va perfecto porque en estos momentos no está en sus planes asumir un proyecto fijo en la televisión debido a que está trabajando en cine, radio y haciendo obras so­ciales.

Cine

La actriz se encuentra grabando la película “La Bruja”, el filme de miste­rio de Ronny A. Sosa, jun­to a Lumy Lizardo, Miguel Ángel Martínez y Manny Pérez. “Actuar con Manny Pérez es un sueño hecho realidad porque tenemos tiempo de amistad. Aparte de que Manny es un ser humano increíble y un excelente compañero, me ayuda muchísimo en el set y la química es muchísimo mejor. Manny es una perso­na muy real”, cuenta la ar­tista sobre su experiencia al lado del destacado actor.

Embajadora

Hony, quien también es­tá en el programa de radio “Después del mediodía” junto a con Juan Carlos Al­belo por Neón 89.3, es la nueva embajadora de la fundación Pedro Martínez, donde tiene la oportunidad de seguir con las causas so­ciales que desde hace años realiza.

La comunicadora cuen­ta que la pandemia la ha marcado mucho y ha hecho más fuerte sus deseos de tenderle una mano amiga a aquellos que lo necesitan. Asimismo, se hace acompa­ñar de su hija, quien disfru­ta mucho hacer labor social y a diferencia de su madre no le gusta nada el medio artístico.

“Ella disfruta mucho po­der ayudar es una niña muy madura no le interesa ni le gusta para nada el medio, lo cual me alegra muchísi­mo porque yo siempre he dicho que a los niños hay que dejarlo ser y crecer y que tengan su propia expe­riencia”, manifiesta.

Hony es de las que pien­san que para salir airosos de esta crisis provocada por el coronavirus, debemos ac­tuar juntos y cada uno des­de su posición aportar un granito de arena. Por eso, aunque no llegó a ocupar un puesto partidario, su ac­ción política nunca para y sigue trabajando por el bien común.

La carismática comuni­cadora empezó a estudiar Ciencias Políticas. “Me quie­ro seguir preparando por­que me interesa dejar un legado por mi hija, por la ju­ventud que viene creciendo y porque yo entiendo que nosotros necesitamos un momento dejar de señalar y de criticar y tratar de asu­mir una posición”.

Amistad con Nashla

Sobre su relación con Nashla Bogaert, dejó claro que aparte de compañeras tiene una amistad de años y no existe ningún conflic­to entre ellas e incluso ha­ce unos días estuvieron ha­blando, pero decidieron no publicar nada en las redes para que no digan que es “experimento social”.

“Nashla y yo hemos sido grandes compañeras de tra­bajo y amigas. Ella me quie­re y yo la quiero, entonces eso es una relación que na­die puede meterse porque la relación de nosotros de demasiados años”, dijo y explicó que el comentario que hizo hace unos meses en las redes no fue para na­die en particular.

“Yo siempre he dicho las cosas de una manera que es mi forma de expresarme y la gente le gusta ponerle nombre y apellido, pero yo dejo que todo fluya porque como dicen por ahí: no es bueno de hacerse de enemi­gos que no estén a la altura del conflicto. La gente siem­pre va a querer asumir o ver un conflicto cuando no es así”, concluyó.

LO POLÍTICO

Acciones.

En las pasadas eleccio­nes municipales, Hony Estrella tenía aspiración de acompañar en la bo­leta como vicealcaldesa al merenguero Johnny Ventura. Sin embargo, la Junta Electoral del Dis­trito Nacional rechazó la candidatura, pero eso no detiene a la comuni­cadora, quien dijo estar participando activamen­te ahora mismo en polí­tica inscribiendo jóvenes en el partido La Fuerza del Pueblo y no descarta en un futuro aspirar a un cargo público.