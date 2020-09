Kit Harington reniega de Jon Snow: "El mundo no necesita más roles masculinos como ese"

Europa Prerss

Kit Harington saltó a la fama gracias a su rol de Jon Snow. Sin embargo, el actor ha asegurado que no quiere interpretar más personajes parecidos al de Juego de tronos y ha afirmado que "el mundo no necesita más papeles masculinos como ese".

"Creo que emocionalmente los hombres tienen un problema, un bloqueo, y ese bloqueo proviene de la Segunda Guerra Mundial, se transmite de abuelos a padres e hijos", dijo Harington en una entrevista con The Telegraph en la que criticó el hermetismo del héroe, su incapacidad para mostrar sus emociones y para exponer su vulnerabilidad.

"No hablamos de cómo nos sentimos porque muestra debilidad, porque no es masculino. Habiendo interpretado a un hombre que se mantenía en silencio, que fue un héroe, creo que, en el futuro, ese es un papel que ya no quiero interpretar. Son roles masculinos que el mundo no necesita ver mucho más", agregó.

Esta no es la primera vez que el británico critica la masculinidad tóxica. "¿Qué hemos hecho mal en lo que respecta a la masculinidad?", planteó en una entrevista con The Sunday Times en 2018. "¿Qué es innato y qué es aprendido? Lo que se muestra en la televisión y en las calles hace que los niños pequeños sientan que tienen que tener este comportamiento para ser un hombre", lamentó.

Parece que Harington se ha despedido definitivamente de Jon Snow y rechazó volver a interpretarlo en futuros spin-offs. "¿Querría volver atrás y hacer más? No", dijo a la BBC. "Han sido 10 años de nuestra vida. Eso es algo muy inusual para un actor", apuntó.

Tras el final de la serie de HBO, Harington solamente ha aparecido en un capítulo de la versión británica de Criminal. El intérprete ha fichado por el Universo Cinematográfico Marvel y participará en Los Eternos en el rol de Dane Whitman, el superhéroe conocido como Caballero Negro (Black Knight). Se espera que la película llegue a los cines el 12 de febrero de 2021.