Regina King y Mark Ruffalo, mejor actriz y actor de miniserie en los Emmy

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

Regina King y Mark Ruffalo se alzaron esta noche como mejor actriz y actor en la categoría de miniserie (serie limitida) de la 72º edición de los Emmy, los premios más importantes de la televisión que se entregan esta noche en una ceremonia virtual por la pandemia del coronavirus.

King ganó el cuarto premio Emmy de su carrera por protagonizar "Watchmen", la miniserie de Damon Lindelof y HBO que dio continuidad en la pequeña pantalla al cómic del mismo nombre y que parte como absoluta favorita de estos premios con 26 nominaciones.

King recibió el galardón desde su casa con una camiseta en la que aparecía la imagen de Breonna Taylor, la joven afroamericana que en marzo murió tiroteada por policías siendo inocente.

"Tengan claro que su voto en las próximas elecciones cuenta", insistió al final de su discurso.

"Watchmen", estrenada antes de que las protestas contra el racismo explotaran en Estados Unidos, se ha convertido en un referente cultural del movimiento Black Lives Matter porque su argumento está relacionado con la Masacre de Tulsa, un suceso acontecido en 1921 y en el que un grupo de supremacistas blancos masacró a ciudadanos afroamericanos.

La actriz se impuso a Kerry Washington ("Little Fires Everywhere"), Cate Blanchett ("Mrs. America"), Octavia Spencer ("Self Made: Inspired By The Life Of Madam C.J. Walker") y Shira Haas ("Unorthodox").

Por su parte en el apartado masculino, Mark Ruffalo se proclamó el mejor actor protagonista de una miniserie por "I Know This Much Is True".

"Vamos a ser un país dividido o un país unido que lucha por todos?", preguntó Ruffalo, también desde su hogar y con una intervención que animó a ejercer el derecho al voto.

"Mi serie es sobre un hombre que padece una enfermedad mental, un problema común en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a cuidar de nosotros y de la gente vulnerable? Luchando por aquellos que tienen más debilidad y abrazando la diversidad", aseguró.

El resto de candidatos eran Hugh Jackman ("Bad Education"), Jeremy Pope ("Hollywood"), Paul Mescal ("Normal People") y Jeremy Irons ("Watchmen")

La 72 edición de los Emmy se está celebrando hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) con un evento virtual presentado por Jimmy Kimmel pero sin famosos invitados ni alfombra roja debido a la pandemia del coronavirus.