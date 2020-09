¿Será Lady Gaga la nueva Emma Frost de X-Men en el Universo Marvel?

EUROPA PRESS

Madrid

Lady Gaga ha arrasado en la industria musical pero poco a poco también está conquistando el mundo de la interpretación. Tras su exitoso papel en Ha nacido una estrella, nuevos rumores apuntan a que Marvel quiere fichar a la cantante para el papel de Emma Frost.

Así lo ha revelado We Got This Covered, que destaca que estos rumores provienen de la misma fuente que adelantó que Taskmaster sería el villano principal de Viuda Negra y que She-Hulk tendría su propia serie. Por su parte, la web Koimoi afirma que la estrella se unirá a la próxima película de X-Men, que supondrá la presentación de estos superhéroes en el Universo Cinematográfico Marvel.

Emma Frost ya ha sido previamente interpretada por January Jones, que participó en la saga X-Men de Fox. Sin embargo, la intérprete recibió críticas negativas por su encarnación del personaje.

Lady Gaga debutó en la gran pantalla en Machete Kills en 2013. Posteriormente apareció en títulos como Sin City: Una dama por la que matar (2014) o American Horror Story (2015-2016). Su rol en la serie creada por Ryan Murphy le valió un Globo de Oro.

Su gran oportunidad le llegó con Ha nacido una estrella (2018), cinta coprotagonizada y dirigida por Bradley Cooper. Gracias a su encarnación de Ally consiguió una nominación al Oscar a mejor actriz principal. Además, Lady Gaga se hizo con la estatuilla a mejor canción por Shallow.

La artista volverá a la gran pantalla en un drama criminal en el que dará vida a Patrizia Reggiani, quien fue condenada por planear el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci. Ridley Scott dirigirá el filme junto a su esposa, Giannina Scott.