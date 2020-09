Dianabell Gómez denuncia que Franklin Mirabal la está difamando; el cronista anuncia dirá toda la verdad sobre “La boda deportiva”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La historia entre Franklin Mirabal y Dianabell Gómez sigue dando de qué hablar. Ahora la presentadora de televisión denunció que el cronista deportivo la está difamando en varias paginas de farándula y asegura que la “chantajea con todo”.

En una publicación en Instagram que posteriormente borró, Dianabell dijo que Franklin está llamando a los programas que ella ha frecuentado para que no le den ninguna oportunidad.

“Entonces tú Franklin Mirabal estás llamando a todos los programas que yo he frecuentado y llamando a las diversas paginas de farándula para difamarme, que no me den oportunidad alguna y bloqueen de todos lados”, escribió la modelo.

Agregó que: “Hagas lo que hagas, llames a quien llames no se te va a dar, chantajeándome con todo. Ya que no puedo en privado contigo te lo estoy poniendo por aquí a ver si te da vergüenza. Cada día sacas algo nuevo seguir hundiéndote”, finalizó Gómez.

Estas declaraciones vienen luego de que la pagina “Actívate con los famosos” publicara que Mirabal había los había bloqueado de Instagram porque quería que dejaran de postear fotografías de Dianabell.

Por su parte el narrador de los Tigres del Licey ha hecho varias publicaciones en su perfil de Instagram, donde asegura que muy pronto dirá “toda la verdad” sobre “La boda deportiva”, nombre con el que se le denominó a su unión con la presentadora en febrero de 2019.

“Hay 100 versiones diferentes de lo que ha pasado ¿Cuál es la versión oficial? La estoy preparando para presentarla al país. ¡Eso viene en cualquier momento!”, escribió “El rey de la radio”.

Mirabal informó que dará su versión de los hechos a través de la plataforma de “Alofoke Radio” de Santiago Matías y dijo que la versión oficial es “dura y difícil”.

“El País merece la verdad. Luego de yo "Jartar" a la gente con la "Boda Deportiva", lo menos que puedo hacer es explicar qué ha pasado. La versión oficial es "Dura y difícil", pero la daré muy pronto. ¡Estén atentos!”, manifestó Franklin.

Desde hace unas semanas la relación de Mirabal y Gómez está en boca de todos, luego de que el periodista José Peguero publicara en su portal Ensegundos.do que estaban separados, a lo que Mirabal respondió de manera airada y negó que estuviera separado de su esposa, pero más tarde Dianabell lo confirmó.

La pareja se casó en febrero del 2019 con bombos y platillos en “La boda deportiva”, evento que se transmitió por una red de 15 medios de comunicación que incluyó canales de televisión, radio y webs; en redes sociales se convirtió en la primera tendencia de la República Dominicana.

Los padrinos fueron destacado pelotero Sammy Sosa, el Presentador Frederick Martínez "El Pachá" y el empresario deportivo Juanchy Sánchez.