Petey Pete: el puertorriqueño que se abraza a la bachata

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A ritmo de buena bachata, fusionada con modernos arreglos musicales, el cantante puertorriqueño Petey Pete lanzó su nuevo sencillo titulado “Brown Eyed Girl”, tema con el que promete conquistar muchos corazones y escalar nuevos horizontes en la industria musical.

El artista expresó que en estos tiempos tan difíciles los cuales se están viviendo a nivel mundial es bueno llevar alegría y esperanzas a través de la música e invitó a sus seguidores a escuchar la nueva canción, la cual está disponible en las diferentes plataformas digitales de compras y descargas musicales.

Desde niño el amor por la música del artista era evidente y fue creciendo con esa gran pasión, y al escuchar las cintas y los discos de vinilo de su madre, descubrió una amplia gama de estilos musicales tan diversos como Juan Luis Guerra, Raulin Rodríguez, Anthony Santos, Frankie Ruiz y Héctor Lavoe.

Además, disfrutó de canciones clásicas de los años 80 como "Lady in Red" y "Right here waiting", solo por nombrar algunas.

Las cuales fueron referentes en su formación en el ámbito artístico, y a su vez, fue influenciado por el clima musical diverso, de la isla del encanto Puerto Rico, lo cual resulto crucial, para su desarrollo como artista.

Petey Pete, informó que próximamente será lanzando el videoclip de “Brown Eyed Girl” el cual promete ser innovador, como tiene acostumbradas a todas sus fanaticadas.